Ba người đấu với Sơn Tùng

  • Thứ bảy, 30/5/2026 15:47 (GMT+7)
Phí Phương Anh, 52Hz và Xuân Nghi tung ra sản phẩm mới cùng thời điểm với Sơn Tùng. Cả ba đều chưa nhận được kết quả như kỳ vọng.

Tối 28/5, Phí Phương Anh tung ra MV Vốn đã quen một mình. Ca khúc R&B do RIN9 sáng tác, mang màu sắc tự sự về hành trình chữa lành sau những tổn thương trong tình yêu. Sau khoảng 2 ngày đăng tải, sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ mới đạt gần 600.000 lượt xem trên nền tảng YouTube.

Ca khúc mới của Phí Phương Anh nhìn chung được nhận xét dễ nghe, nhưng thiếu dấu ấn và chưa thể hiện được rõ cá tính âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1997. Giọng hát của Phí Phương Anh cũng chưa cho thấy nhiều cải thiện.

Thời gian qua, Phí Phương Anh tích cực quảng bá cho MV mới. Song, cách truyền thông của người đẹp cũng gây ra tranh luận. Việc cô liên tục "nhá hàng" poster cho tới ra mắt MV đều trùng thời điểm với các chiến dịch quảng bá của Sơn Tùng được cho là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý.

Cũng trong tối 28/5, 52Hz cho ra mắt ca khúc mới TAKE ME BACK. Nội dung bài hát nói về sự tiếc nuối, day dứt về một cuộc tình đã khép lại. Những kỷ niệm đẹp khiến cô gái khao khát được quay lại với những khoảnh khắc mà trái tim cả hai rung động.

Bản Visualizer của TAKE ME BACK sau 2 ngày đăng tải trên YouTube thu hút 200.000 lượt xem. Dưới phần bình luận, khán giả phản hồi khá tích cực về sản phẩm mới của 52Hz. Giai điệu ma mị, cuốn hút ngay từ lần nghe đầu tiên giúp TAKE ME BACK dễ chiếm được cảm tình.

Thời gian qua, 52Hz vẫn trung thành với dòng nhạc R&B. Ca sĩ sinh năm 1999 tại Hải Phòng được biết đến với chất giọng đặc trưng và phong cách âm nhạc mang màu sắc cá nhân, thu hút cộng đồng yêu nhạc indie. Cô là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của thị trường nhạc Việt hiện nay, từng có nhiều sản phẩm được yêu thích như Đợi, Now she don’t, Mê cung tình yêu hay Tan...

Một nghệ sĩ khác có sản phẩm âm nhạc mới tung ra cùng thời điểm với Sơn Tùng là Xuân Nghi. Tối 28/5, cô "đánh úp" người hâm mộ với ca khúc Hoa Dành Dành dành phần anh.

Vì không được quảng bá rầm rộ, sản phẩm âm nhạc mới của Xuân Nghi chưa được công chúng biết đến rộng rãi, lượt xem còn khá khiêm tốn. Hoa Dành Dành dành phần anh vẫn nhận được lời khen với giai điệu năng lượng, tươi mới, song phần lời ca khúc bị một số luồng ý kiến đánh giá là "ngang", thiếu hấp dẫn.

Sự nghiệp âm nhạc của Xuân Nghi trong thời gian qua ghi nhận một số bước tiến đáng chú ý. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, nữ ca sĩ sinh năm 1994 trở lại và gây ấn tượng tại Chị đẹp đạp gió. Sau chương trình, Xuân Nghi duy trì hoạt động nghệ thuật tương đối sôi nổi. Nữ ca sĩ tham gia nhiều sự kiện âm nhạc và sân khấu lớn nhỏ.

Tử Khiêu

Sơn Tùng Sơn Tùng M-TP Come my way Phí Phương Anh 52Hz Xuân Nghi

