Diễn viên Hồng Mai qua đời

  • Thứ sáu, 29/5/2026 18:37 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Mỹ nhân "Thủy Hử" qua đời ở tuổi 61. Ngoài công việc diễn viên, bà còn là giáo sư tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Theo Sinchew, sáng 29/5, diễn viên nổi tiếng Hồng Mai qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Tin tức sau khi được công bố gây xôn xao giới giải trí Trung Quốc. Nhiều nghệ sĩ, khán giả đồng loạt đăng bài tưởng niệm nữ nghệ sĩ gạo cội.

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 61. Ảnh: Weibo.

Hồng Mai tên tên đầy đủ là Lưu Hồng Mai, sinh năm 1965 tại Bắc Kinh. Năm 1991, bà tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương, sau đó lựa chọn ở lại trường giảng dạy, tới nay đã có 30 năm gắn bó với công tác đào tạo diễn xuất. Với vai trò là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho lĩnh vực đào tạo nhạc kịch của học viện, bà từng đảm nhiệm các vị trí như phó chủ nhiệm khoa Biểu diễn, trưởng bộ môn Nhạc kịch.

Trong giai đoạn đầu ngành nhạc kịch còn thiếu thốn nguồn lực, bà luôn kiên trì, dốc sức thúc đẩy việc xây dựng hệ thống chuyên ngành và đổi mới phương pháp giảng dạy, được đồng nghiệp đánh giá là người tiên phong mở đường cho lĩnh vực này. Trong 35 năm giảng dạy, Hồng Mai đã đào tạo nên nhiều nghệ sĩ ưu tú, trong đó có diễn viên Hồng Lôi. Tình thầy trò giữa hai người cũng nhiều lần được công chúng nhắc tới.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Hồng Mai để lại nhiều vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh. Thời trẻ, bà từng đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình Kinh Thành Tiêu Cục. Trong bản Thủy Hử do CCTV sản xuất năm 1998, bà vào vai vợ của Tưởng Môn Thần, gây ấn tượng sâu sắc nhờ thần thái sống động và tính cách mạnh mẽ.

Vai diễn của Hồng Mai trong Thủy Hử. Ảnh: Weibo.

Ngoài đời, Hồng Mai được nhận xét là người thẳng thắn, hào sảng và nhiệt tình với mọi người. Bà cũng luôn giữ tinh thần ham học hỏi, ngoài công việc chuyên môn còn tích cực tham gia các hội thảo liên quan đến giáo dục thông minh để không ngừng mở rộng lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

