Nhung Gumiho và bạn trai làm lễ ăn hỏi

Diễn viên Nhung Gumiho và nhạc sĩ Andiez Nam Trương đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng 28/3, trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết.

Trong ngày trọng đại, cô dâu - chú rể lựa chọn trang phục áo dài truyền thống tông trắng, xuất hiện rạng rỡ và tình tứ bên nhau. Andiez Nam Trương không giấu được sự xúc động, nhiều khoảnh khắc rưng rưng khi chứng kiến Nhung Gumiho bước ra trong lễ nghi chính thức.

Trong khi đó, dàn phù dâu diện áo dài tông hồng đồng bộ cũng thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nổi bật, góp phần tạo nên không khí tươi vui, rộn ràng cho buổi lễ.

Ngày vui của cặp đôi cũng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Tú Hảo, Joyce Phạm, Á hậu Hà Thu, Quỳnh Lý, Kiều Trinh Xíu...

Hình ảnh tại lễ ăn hỏi tại lễ ăn hỏi của Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương. Ảnh: @hathu, @hongnhat.

Đầu tháng 3, Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương cũng chia sẻ bộ ảnh cưới được thực hiện tại studio. Trong loạt hình, cô dâu diện váy cưới trắng cúp ngực, trong khi chú rể chọn vest tối màu lịch lãm.

Trên trang cá nhân, Nhung Gumiho chia sẻ: “Hành trình mình yêu nhau tuyệt vời, có nhau làm bạn đời” - lời nhạc trong một ca khúc của bạn trai nhạc sĩ.

Theo thông tin từ cặp đôi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 29/3. Trước đó, Andiez Nam Trương đã cầu hôn Nhung Gumiho tại Hàn Quốc vào tháng 6/2025.

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) hoạt động đa năng, là người mẫu ảnh, diễn viên, MC. Năm 2018, cô từng tham gia show hẹn hò Vì yêu mà đến. Sau đó, Nhung Gumiho góp mặt ở một số dự án phim.

Andiez được biết tới là nhạc sĩ đã hợp tác với Chi Pu trong ca khúc Tôi vẫn hát, Đóa hoa hồng. Ngoài ra, anh còn kết hợp với Jun Phạm, Will, Yến Trang, Anh Tú… trong loạt ca khúc Cô gái nhà bên, Tận cùng nỗi nhớ, Yêu như cách em từng, Let Me Know, Mảnh ghép (OST Trường sinh quyết), Suýt nữa thì (OST Chuyến đi thanh xuân)... Anh từng góp mặt trong Sing My Song 2018 và giành vị trí á quân.