Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên 'Top Gun' qua đời

  • Thứ bảy, 28/3/2026 09:48 (GMT+7)
Gia đình diễn viên James Tolkan xác nhận ông qua đời ở tuổi 94, ra đi thanh thản tại New York.

Theo Page Six, vào ngày 27/3 (giờ địa phương), gia đình diễn viên James Tolkan xác nhận ông đã qua đời. Trên trang web của loạt phim Back to the Future, biên kịch kiêm nhà sản xuất Bob Gale cho biết nam diễn viên “ra đi thanh thản tại Saranac Lake, bang New York”.

Sự ra đi của nam diễn viên khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Ê-kíp loạt phim Back to the Future đã bày tỏ nỗi buồn, gửi lời chia sẻ tới gia đình, đồng thời ghi nhận ông là gương mặt để lại dấu ấn sâu đậm trong điện ảnh Mỹ thập niên 1980.

Diễn viên James Tolkan qua đời ở tuổi 94. Ảnh: Imdb, Comic Con Scotland.

James Tolkan được biết đến rộng rãi với vai phó hiệu trưởng Strickland trong phần đầu Back to the Future, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Back to the Future Part IIBack to the Future Part III. Bên cạnh đó, ông cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Top Gun, The Amityville Horror (1979), Serpico (1973), WarGames (1983) và Masters of the Universe (1987).

Sinh ra tại Michigan (Mỹ), Tolkan hoạt động nổi bật trong thập niên 1970-1980 với loạt vai phụ mang màu sắc nghiêm khắc, quyền uy.

Về đời tư, ông kết hôn với Parmelee sau khi gặp nhau trên sân khấu off-Broadway của vở Pinkville năm 1971.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, Tolkan từng kể lại hành trình khởi nghiệp gian khó khi rời Đại học Iowa đến New York với chỉ 75 USD trong túi, không quen biết ai. Ông làm nhiều công việc mưu sinh, trong đó có phục vụ tại khu Central Park South, trước khi theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.

Dù thừa nhận từng trải qua giai đoạn khó khăn và thiếu thốn, Tolkan cho rằng đó là quãng thời gian “đầy hứa hẹn và cơ hội”. Ông từng chia sẻ: “Dù theo cách này hay cách khác, tôi vẫn là một người thành công… Tôi cảm thấy mạnh mẽ vì đã vượt qua tất cả".

Minh An

Top gun qua đời diễn viên giải trí

Đọc tiếp

0

0

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý