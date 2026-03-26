Thấy gì từ tranh cãi cảnh nhạy cảm trong ‘phim giờ vàng’

Những cảnh quay nhạy cảm trong “Đồng hồ đếm ngược” gây tranh luận. Theo chuyên gia, phim cho thấy nỗ lực đổi mới, song đó là một sự mạo hiểm lớn.

Gần đây, bộ phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược đang trở thành tâm điểm tranh luận khi liên tiếp xuất hiện nhiều cảnh được cho là có phần bạo lực, gợi dục trong khung giờ phát sóng có đa dạng đối tượng theo dõi. Đỉnh điểm là ở tập 14, phim tiếp tục gây chú ý với loạt phân đoạn tra tấn, cưỡng ép.

Thực tế, những gì diễn ra trong Đồng hồ đếm ngược được xem là hiếm khi xuất hiện trong dòng phim truyền hình giờ vàng trước đây, vốn quen thuộc với những câu chuyện gia đình, tình yêu gần gũi. Song, không ít khán giả cũng đặt vấn đề về việc liệu phim có sa đà vào việc tạo tình huống giật gân, vô hình khiến trải nghiệm xem trở nên nặng nề.

Theo chuyên gia, bộ phim rõ ràng đang cho thấy tham vọng đổi mới dòng phim truyền hình khi cố tiếp cận các yếu tố nhạy cảm. Song, đây vẫn là một lựa chọn đầy thách thức, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực sản xuất phim truyền hình vẫn còn nhiều hạn chế.

Canh bạc của ‘Đồng hồ đếm ngược’

Nếu không bàn đến các yếu tố gây tranh luận, thực chất ở khía cạnh chủ đề, Đồng hồ đếm ngược đã cho thấy sự khác biệt đáng kể khi đặt trong bối cảnh thị trường phim truyền hình những năm qua, đặc biệt là việc mang đậm màu sắc giả tưởng (fantasy).

Tác phẩm xoay quanh Thành (Thanh Sơn) - một chàng trai trẻ có cuộc sống chật vật, nhiều biến động. Sau một biến cố bất ngờ, anh sở hữu khả năng nhìn thấy thời gian sống còn lại của người khác, đồng thời có thể giao tiếp với chú chó Cody. Trên hành trình đó, nhân vật chính phải thực hiện những nhiệm vụ từ thần chết để đổi lấy cơ hội kéo dài sự sống cho mẹ.

Một cảnh trong tập 14 của Đồng hồ đếm ngược.

Những tranh cãi quanh phim bùng lên khi Thành bước vào nhiệm vụ thứ ba. Lúc này, anh buộc phải xâm nhập vào một đường dây mại dâm do “phú bà” Thơ (Lan Phương) điều hành để giải cứu bạn thân và người yêu cũ. Từ đây, các nhân vật liên tục bị đẩy vào những tình huống cực đoan như bị trói, đánh đập, sàm sỡ, thậm chí bị ép “tiếp khách” và quay clip nhằm thao túng tinh thần. Cách triển khai này khiến phim có thời điểm nghiêng về yếu tố giật gân, tạo ra không ít ý kiến trái chiều.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, biên kịch Nhung Khìn cho biết ở góc độ người làm nghề, bà ủng hộ sự sáng tạo, mạo hiểm trong nghệ thuật, đồng thời cho rằng việc Đồng hồ đếm ngược xuất hiện các phân đoạn mang yếu tố tính dục là điều bình thường. Tuy nhiên, theo bà, khi chạm tới những chủ đề nhạy cảm như vậy, tác phẩm đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng và cách thể hiện tinh tế hơn để tránh gây phản tác dụng.

“Khi đã chạm đến các nội dung bạo lực, giới tính, tình dục, các hành vi tình dục… ê kíp sản xuất cần thời gian để nghiên cứu về chủ đề đó và cần có chuyên gia cố vấn. Nhưng theo tôi được biết, điều kiện sản xuất phim truyền hình hiện nay rất hạn chế vì nguồn kinh phí eo hẹp, thời gian lên sóng gấp rút. Cho nên, lần này, ê kíp sản xuất phim Đồng hồ đếm ngược đã rất dũng cảm, dám mạo hiểm để sáng tạo nhưng họ không thành công”, biên kịch Chị chị em em 2 nói.

Trong khi đó, Th.S, đạo diễn Trần Minh Ngân nhận định nếu chỉ xét riêng về mặt nội dung, các phân đoạn bạo lực - dục tính xuất hiện trong Đồng hồ đếm ngược là cần thiết, bởi đây là yếu tố then chốt để khắc họa bản chất phản diện của nhân vật và tạo xung đột kịch tính. Dù vậy, ông cho rằng việc sử dụng với cường độ và thời lượng dày như hiện tại là chưa hợp lý, ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể.

“Nếu né tránh hoàn toàn, phim sẽ mất đi sức nặng thực tế và thông điệp tố cáo xã hội, nhưng cũng không nhất thiết phải đưa vào với cường độ và độ dài như hiện tại. Ê-kíp cần ‘đo lường liều lượng’ cho phù hợp với thể loại phim, nền tảng phát sóng và khung giờ… Theo tôi, hiện có những phân đoạn chiếm tỷ lệ thời lượng quá lớn trong tập phim, khiến nhịp kể chuyện lệch khỏi chủ đề cốt lõi. Nếu tiếp diễn, điều này có thể làm suy giảm chất lượng nghệ thuật của phim, và đó sẽ là điều đáng tiếc”, ông phân tích thêm.

Đồng hồ đếm ngược cố gắng làm mới dòng phim truyền hình giờ vàng, song vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

“Không né tránh chủ đề nhạy cảm, nhưng phải tính toán kỹ lưỡng”

Cũng theo ông Ngân, phim giờ vàng không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội. Việc đưa các cảnh quay có yếu tố nhạy cảm tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi đây là khung giờ gia đình, nơi ông bà, cha mẹ, con cái “ngồi chung sofa”; đặc biệt là khi nội dung được thể hiện trực diện mà thiếu cảnh báo độ tuổi rõ ràng, hoặc không có phiên bản soft (PV: giảm nhẹ) phù hợp với giờ phát sóng. Song, không thể vì vậy mà né tránh hoàn toàn các chủ đề gai góc, nhạy cảm.

“Văn hóa Á Đông coi trọng sự e ấp, đạo đức gia đình và sự tôn trọng khán giả. Tuy nhiên, phim truyền hình Việt Nam không thể mãi dừng ở mức ‘ôm hôn nhẹ nhàng, tắt đèn’. Các nước láng giềng như Hàn Quốc (The Glory, Flower of Evil), Nhật Bản hay Thái Lan đã cho thấy nội dung nhạy cảm vẫn có thể xuất hiện nếu được xử lý tinh tế”, ông giải thích.

Đạo diễn chỉ ra, các nhà sản xuất hoàn toàn có thể đưa những yếu tố này vào, miễn là đáp ứng ba nguyên tắc: thứ nhất, khéo léo về mặt nghệ thuật (ưu tiên gợi ý thay vì trực diện); thứ hai, có trách nhiệm (cảnh báo độ tuổi, lựa chọn khung giờ phát sóng phù hợp hoặc có phiên bản chỉnh sửa); và thứ ba, phục vụ câu chuyện (không lạm dụng để câu view).

Theo chuyên gia, không nên né tránh chủ đề nhạy cảm, song phải khéo léo, cân nhắc nhiều khía cạnh khi thực hiện.

Đồng quan điểm, biên kịch Nhung Khìn cho rằng Việt Nam là một đất nước cởi mở, sẵn sàng đón nhận những cái mới, miễn là cái mới đó phù hợp với các giá trị tinh thần mà xã hội Việt Nam đang trân trọng và theo đuổi.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra, khán giả của truyền hình là khán giả đại chúng, có biên độ rất rộng, bao gồm nhiều độ tuổi, thế hệ và nhiều tầng lớp xã hội. Vì vậy, khi sản xuất phim truyền hình phát vào khung giờ vàng thì đơn vị cần cân nhắc đến các vấn đề như: độ phủ sóng, tệp khán giả, lứa tuổi khán giả, các yếu tố xã hội và các quy định pháp luật liên quan.

“Các nghệ sĩ, những người làm sáng tạo nghệ thuật không nên né tránh các chủ đề khó. Tuy nhiên, những chủ đề khó thường cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Ê kíp phải có kỹ năng chuyên môn xuất sắc cùng với điều kiện sản xuất tối ưu thì mới có thể thể hiện những chủ đề đó một cách sâu sắc và tinh tế”, biên kịch Nhung Khìn chốt lại.