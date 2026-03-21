Tóc Tiên ngày càng trẻ

Mới đây, Tóc Tiên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini xanh nổi bật trong chuyến nghỉ dưỡng biển. Trong bộ hình, nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế hai mảnh tối giản, tôn lên vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài.

Gần đây, Tóc Tiên tích cực gia nhập đường đua bikini hè cùng dàn người đẹp Việt. Nữ ca sĩ ưu tiên những thiết kế tối giản, tôn lên đường cong cơ thể, với hình ảnh năng động và cuốn hút hơn trước. Trên mạng xã hội, Tóc Tiên liên tục nhận lời khen, được nhận xét ngày càng trẻ trung, rạng rỡ.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, cô xuất hiện trong bộ ảnh diện thiết kế xuyên thấu. Trang phục ôm sát cơ thể, chất liệu mỏng nhẹ cùng đường xẻ cao, giúp nữ ca sĩ khéo léo khoe vòng eo thon và đôi chân dài. Đầu tháng 3, cô tiếp tục xuất hiện trong thiết kế bodysuit, phô diễn tối đa đường nét cơ thể.

Tại các sân khấu lớn gần đây như Làn Sóng Xanh và Waterbomb, Tóc Tiên đều trở thành tâm điểm chú ý với hình ảnh ngày càng cuốn hút. Ở Làn Sóng Xanh, cô ghi dấu với phần trình diễn mashup giàu năng lượng cùng dàn nghệ sĩ trẻ, với phong cách hiện đại và khả năng làm chủ sân khấu. Trong khi đó, tại Waterbomb, nữ ca sĩ “đốt cháy” không khí với loạt vũ đạo gợi cảm, tương tác táo bạo cùng vũ công nam, khiến nhiều video trình diễn lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Tóc Tiên gây bàn luận khi bị nghi “bất ổn” sau ly hôn với Touliver. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng khẳng định cô vẫn ổn, không giả vờ mạnh mẽ.

Động thái của Tóc Tiên và Touliver nhận nhiều sự quan tâm sau ly hôn. Cả hai từng gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện cùng nhau tại TP.HCM. Trước bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ bình thường như bạn bè, đồng thời mong khán giả tôn trọng quyền riêng tư. "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng, nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ.

Hình ảnh đời thường trẻ trung của Tóc Tiên. Việc chịu khó thay đổi vẻ ngoài, kiểu tóc, phong cách thời trang đa dạng giúp nữ ca sĩ ghi điểm với người hâm mộ.

