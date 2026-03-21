Hậu trường nóng bỏng của 'Baywatch'

Ảnh hậu trường bản reboot "Baywatch" gây chú ý khi dàn diễn viên xuất hiện trong loạt cảnh quay gợi cảm.

Theo The Sun, những hình ảnh hậu trường từ dự án reboot Baywatch (Đội cứu hộ bãi biển) đang gây sốt trên mạng xã hội, khi dàn diễn viên mới lần đầu xuất hiện trong loạt cảnh quay gợi cảm đặc trưng của thương hiệu.

Tâm điểm chú ý là Livvy Dunne và Brooks Nader khi diện đồ bơi đỏ biểu tượng, tham gia cảnh rửa xe ngoài trời tại bãi biển Venice (California, Mỹ). Trong loạt ảnh lan truyền, Livvy Dunne tạo dáng trên nắp capo xe cứu hộ, với nhiều góc máy tôn vóc dáng và tái hiện phong cách hình ảnh quen thuộc của Baywatch.

Trước đó, cả hai cũng được ghi lại khi chụp ảnh cùng dàn diễn viên gồm Stephen Amell, Thaddeus LaGrone, Shay Mitchell, Noah Beck và Jessica Belkin trong trang phục đồng bộ. Các nữ diễn viên diện đồ bơi một mảnh ôm sát, trong khi dàn nam xuất hiện với hình ảnh cởi trần tạo nên tổng thể gợi nhớ phiên bản gốc từng phát sóng từ năm 1989. Đáng chú ý, Brooks Nader vào vai Selene - đội trưởng đội cứu hộ bãi biển Zuma, còn Livvy Dunne đảm nhận vai Grace - một nhân viên cứu hộ trẻ đầy nhiệt huyết.

Loạt cảnh hậu trường bản reboot Baywatch (Đội cứu hộ bãi biển) nhận nhiều sự chú ý. Ảnh:X17Online, BackGrid.

Dự án cũng được quan tâm khi quy tụ nhiều gương mặt mới bước sang lĩnh vực diễn xuất. Brooks Nader vốn là người mẫu của Sports Illustrated, được khán giả kỳ vọng trở thành “Pamela Anderson thế hệ mới”, trong khi Livvy Dunne là vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng, lần đầu thử sức với diễn xuất sau khi tốt nghiệp Đại học LSU. Ngoài ra, dàn cast cũng có sự góp mặt của Stephen Amell trong vai Hobie Buchannon.

Theo truyền thông quốc tế, phiên bản Baywatch mới đã hoàn tất dàn diễn viên và tổ chức đọc kịch bản tập thể, dự kiến phát sóng trong mùa truyền hình 2026–2027 trên Fox, gồm 12 tập. Dự án do Fremantle và Fox đồng sản xuất, đồng thời có sự trở lại của David Chokachi trong vai Cody Madison dưới dạng vai phụ định kỳ. Với việc tái hiện hình ảnh biểu tượng kết hợp dàn diễn viên trẻ, phiên bản reboot được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút của thương hiệu truyền hình từng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao Hollywood.

Baywatch (Đội cứu hộ bãi biển) là series truyền hình hành động - tâm lý của Mỹ, ra mắt năm 1989, xoay quanh đội cứu hộ hoạt động tại bãi biển Los Angeles. Phim theo chân đội trưởng Mitch Buchannon cùng các đồng đội trong quá trình tuần tra, cứu nạn và xử lý các tình huống nguy hiểm ven biển. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm còn khai thác đời sống cá nhân, các mối quan hệ và những xung đột nội tâm của các nhân vật.

Trong suốt hơn một thập kỷ phát sóng, Baywatch trở thành hiện tượng toàn cầu, được chiếu tại hơn 140 quốc gia và thu hút hàng trăm triệu khán giả mỗi tuần. Loạt phim ghi dấu với hình ảnh đồ bơi đỏ biểu tượng, những cảnh chạy trên bãi biển cùng phong cách kết hợp giữa hành động và yếu tố gợi cảm. Đây cũng là bệ phóng đưa nhiều tên tuổi như David Hasselhoff, Pamela Anderson hay Carmen Electra trở thành ngôi sao, đồng thời tạo nên dấu ấn văn hóa đại chúng đặc trưng của thập niên 1990.