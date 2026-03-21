Hình ảnh Justin Timberlake bị bắt

Video ghi lại khoảnh khắc Justin Timberlake bị bắt vì lái xe khi say rượu được công bố. Clip cho thấy nam ca sĩ loạng choạng, từ chối đo nồng độ cồn trước khi bị còng tay.

Theo Page Six, video ghi lại khoảnh khắc Justin Timberlake bị bắt năm 2024 vì lái xe trong tình trạng say rượu (DWI) tại Hamptons vừa được công bố, dù nam ca sĩ đã rất nỗ lực ngăn chặn.

Clip dài gần 20 phút cho thấy anh bị cảnh sát dừng xe khi đang điều khiển chiếc BMW xám đời 2025 và phải thực hiện hàng loạt bài kiểm tra tại chỗ. Trong quá trình này, Timberlake tỏ ra bối rối, nhiều lần loạng choạng khi đi và thừa nhận “tim đang đập nhanh”.

Justin Timberlake giữ thái độ lịch sự trong suốt quá trình làm việc, trả lời cảnh sát bằng “vâng, thưa ngài” và hợp tác với các yêu cầu. Tuy nhiên, anh nhiều lần từ chối thực hiện kiểm tra nồng độ cồn bằng máy thổi.

Sau đó, anh bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát. Một người bạn nữ có mặt tại hiện trường đã cố gắng can thiệp.

“Các anh đang bắt Justin Timberlake sao? Làm ơn giúp tôi một việc vì các anh thích Bye Bye Bye hay SexyBack đi! Làm ơn giúp tôi!”, người này nói. Dường như lời đề nghị có tác dụng, khi cảnh sát cho phép cô nói chuyện với Timberlake trong chốc lát trước khi anh bị đưa đi.

Khoảnh khắc Justin Timberlake bị bắt vào năm 2024 được công bố. Ảnh: The Sag Harbor Village Police Department.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2024 tại Sag Harbor (Long Island), khi Timberlake bị cáo buộc một tội danh lái xe trong tình trạng say rượu cùng hai lỗi vi phạm giao thông, gồm không dừng tại biển báo dừng và không đi đúng làn đường. Theo nguồn tin, nam ca sĩ bị dừng xe sau khi dùng bữa cùng bạn bè, trong bối cảnh cảnh sát đã túc trực sẵn bên ngoài địa điểm.

Sau đó, Timberlake đạt thỏa thuận nhận tội, giảm cáo buộc DWI xuống mức vi phạm giao thông, không bị xử lý hình sự. Trước khi đoạn video được công bố, anh cũng đã đệ đơn kiện chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn việc phát tán. Một nguồn tin cho biết nam ca sĩ từng bày tỏ lo ngại vụ việc có thể ảnh hưởng đến tour diễn Forget Tomorrow World Tour.

Justin Timberlake là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ, nổi lên từ cuối thập niên 1990 với vai trò thành viên nhóm nhạc *NSYNC - một trong những boyband thành công nhất thế giới. Sau khi tách nhóm, anh xây dựng sự nghiệp solo ấn tượng với loạt album đình đám như Justified, FutureSex/LoveSounds.

Timberlake đã giành hàng loạt giải thưởng lớn, trong đó có nhiều giải Grammy, đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh với các dự án như The Social Network, Friends with Benefits hay lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình Trolls.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Timberlake cũng thu hút nhiều sự chú ý. Anh kết hôn với nữ diễn viên Jessica Biel và có hai con, sau những mối quan hệ nổi tiếng trong quá khứ như với Britney Spears. Nam nghệ sĩ từng vướng không ít tranh cãi, từ sự cố tại Super Bowl 2004 đến những ồn ào liên quan đời sống cá nhân những năm gần đây.