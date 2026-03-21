Lan Phương gây sốc trong tập 14 “Đồng hồ đếm ngược” khi nhân vật Thơ của cô ép Minh Anh, Chiến tiếp khách, quay clip trả thù.

Trong tập 14 của phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược, nhân vật Thơ do Lan Phương đảm nhận trở thành tâm điểm chú ý với loạt hành vi cực đoan, khiến khán giả bất ngờ.

Sau khi nắm quyền kiểm soát, Thơ tiếp tục ép Minh Anh (Yến My) trả nợ bằng cách tiếp khách. Nhân vật này còn đe dọa dùng bạo lực nếu cô chống cự, đồng thời cho người quay lại toàn bộ quá trình nhằm làm công cụ trả thù Chiến (Bình An). Tương tự, Chiến cũng bị ép phục vụ một “phú bà”, khiến cả hai rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Việc đẩy nhân vật Thơ đến giới hạn cực đoan trong tập 14 thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Vai diễn của Lan Phương được khắc họa rõ nét hơn với xu hướng kiểm soát và thao túng. Cách thể hiện của cô, với sự thay đổi linh hoạt giữa vẻ ngoài bình tĩnh và nội tâm lạnh lùng, được đánh giá là yếu tố làm tăng độ ám ảnh của nhân vật.

Lan Phương đóng vai ác trong Đồng hồ đếm ngược. Ảnh: VFC.

Trong khi đó, tuyến Thành (Thanh Sơn) - Chi (Hoàng Hà) - Coddy chuyển từ bị động sang phản công. Dựa trên những manh mối thu thập từ trước, nhóm lên kế hoạch tiếp cận hang ổ của Thơ nhằm giải cứu Minh Anh và Chiến.

Cao trào tập phim được đẩy lên khi hai tình huống nguy hiểm diễn ra song song: Minh Anh đứng trước nguy cơ bị xâm hại, còn Chiến bị ép tiếp khách. Thành kịp thời xuất hiện, vừa can thiệp trực tiếp để cứu Minh Anh, vừa giả vờ tuân theo yêu cầu của Thơ để tiếp cận và hỗ trợ Chiến, tạo nên thế giằng co căng thẳng.

Không chỉ tập trung vào hành động, tập 14 còn khai thác mạnh yếu tố tâm lý khi các nhân vật bị đẩy đến giới hạn. Minh Anh dần rơi vào trạng thái bất lực, Chiến chịu tổn thương về lòng tự trọng, trong khi Thành bắt đầu thể hiện rõ vai trò chủ động trong hành trình làm nhiệm vụ và dần nhìn lại những tổn thương của bản thân.

Bên cạnh những tình tiết cao trào, Đồng hồ đếm ngược cũng vấp phải những ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng phim đẩy kịch tính lên mức thiếu thuyết phục, lời thoại nặng tính sắp đặt. Diễn xuất ở một số phân đoạn còn gượng gạo, đặc biệt là màn thể hiện của Yến My trong vai Minh Anh. Một số ý kiến khác nhận xét nội dung có phần tiêu cực, hình ảnh nhạy cảm, chưa phù hợp với khung giờ vàng dành cho gia đình.

Phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược xoay quanh nhân vật Thành - một chàng trai trẻ làm nhiều nghề để mưu sinh, bất ngờ có được khả năng nhìn thấy thời gian sống còn lại của người khác sau một biến cố. Từ đó, anh bị cuốn vào hành trình đầy áp lực khi phải đối mặt với những lựa chọn liên quan đến sinh – tử, đồng thời gánh trên vai trách nhiệm cứu người thân trong bối cảnh cuộc sống riêng cũng nhiều biến động.

Qua đó, Đồng hồ đếm ngược đặt ra nhiều vấn đề về giá trị của thời gian, lựa chọn đạo đức và giới hạn của con người trước số phận.