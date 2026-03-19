Quán quân Rap Việt bức xúc sau bức ảnh của fan

Robber đáp trả khi bị khán giả đăng ảnh kèm bình luận tiêu cực về ngoại hình. Phản ứng thẳng thắn của nam rapper nhanh chóng được ủng hộ.

Khuya 18/3, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một khán giả liên quan đến quán quân Rap Việt mùa 4 Robber, thu hút nhiều tranh luận. Trong bài viết, người này đăng ảnh chụp cùng nam rapper kèm dòng trạng thái: “Ai mới là idol”, đồng thời để lại nhiều bình luận tiêu cực về trang phục và ngoại hình của Robber.

Trước sự việc, Robber đã phải hồi trực tiếp vào bài đăng, thể hiện sự không hài lòng trước cách hành xử của khán giả này. Anh viết: “Từ đầu mà anh biết em ồn ào vậy, anh không chụp với em đâu. Chắc có mỗi anh là thấy cấn bởi caption và cách trả lời bình luận của em”.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến ủng hộ cách phản hồi thẳng thắn của Robber, cho rằng nam rapper có quyền lên tiếng khi bị nhận xét thiếu thiện chí. Đồng thời, không ít khán giả cũng chỉ trích chủ bài đăng, nhận xét cách đặt caption và phản hồi là vô duyên, gây tranh cãi không cần thiết.

Trước đó, Robber cũng từng nhiều lần đáp trả trực tiếp khán giả trên mạng xã hội. Cuối năm 2025, khi bị một tài khoản nhận xét “mất chất” sau khi tham gia chương trình giải trí, nam rapper phản hồi: “Đi làm thì ai cũng vì tiền, vì danh tiếng thôi, đó là công việc của anh”.

Robber (tên thật Nguyễn Lê Minh Huy, sinh năm 1996) là rapper hoạt động underground nhiều năm trước khi được biết đến rộng rãi nhờ Rap Việt mùa 4. Tại chương trình, anh thuộc đội huấn luyện viên B Ray, gây chú ý nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, khả năng trình diễn tốt và tư duy làm nhạc linh hoạt.

Anh sau đó trở thành quán quân của Rap Việt 2024. Ở đêm chung kết, Robber đã có chiến thắng dễ đoán và xứng đáng. Với kết quả bình chọn từ giám khảo, huấn luyện viên và khán giả là 35,1%, Robber có thành tích áp đảo so với các đối thủ như GILL, Manbo.

Sau Rap Việt, Robber tiếp tục mở rộng hình ảnh khi tham gia chương trình Anh trai “say hi”, nơi anh lọt vào chung kết và được ghi nhận về sự thay đổi rõ nét trong phong cách. Tuy nhiên, chính quá trình “lột xác” này cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.