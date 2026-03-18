Khánh Vân gia nhập đường đua bikini

Hoa hậu khoe sắc vóc gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng bên bãi biển gần đây. Khánh Vân chọn set áo tắm hai mảnh, tôn lợi thế hình thể.

Hoa hậu Khánh Vân là một trong số các người đẹp sớm gia nhập đường đua bikini hè 2026. Cô đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển gần đây. Hoa hậu khoe dáng với set đồ bơi hai mảnh tông màu xanh navy đơn giản. Cô không kết hợp thêm phụ kiện để hướng sự chú ý vào trang phục bikini.

Bộ đồ bơi tối màu giúp Khánh Vân tôn làn da trắng và hình thể cân đối, đôi chân thon dài. "Nếu không rực rỡ thì sao, thì mình bikini, tắm biển vui vẻ", cô chia sẻ.

Khánh Vân khoe sắc vóc gợi cảm. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp dành lời khen cho sắc vóc của Khánh Vân. Không ít người hỏi bí quyết để hoa hậu giữ dáng và da đẹp.

Thời gian gần đây, Khánh Vân chủ yếu phát triển các nội dung trên mạng xã hội. Gần đây, cô cùng ông xã là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thực hiện series ẩm thực và đăng tải trên các nền tảng mạng. Trong đó, chồng Khánh Vân tự tay vào bếp, thực hiện các món ăn do hoa hậu lên ý tưởng. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long được khen khéo tay, tỉ mỉ khi chế biến các món ăn. Anh nấu được nhiều món, từ Âu đến Á.

Cả hai trải qua hơn một năm hôn nhân. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Vợ chồng hoa hậu cũng hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Cuối tháng 11/2025, họ có hành trình ý nghĩa tại Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới ở Bhutan.

Chồng của Khánh Vân hơn cô 17 tuổi. Anh cũng là quản lý nhiều năm qua của hoa hậu. Thời gian qua, hoa hậu nhiều lần vướng tin mang thai do thường mặc đồ rộng hoặc đặt tay lên bụng. Song sau đó, Khánh Vân có động thái phủ nhận.