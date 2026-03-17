Phim có Uyển Ân chìm nghỉm

Bộ phim đầu tay của Trần Đình Hiền bán vé èo uột những ngày qua. Tác phẩm chỉ thu về hơn 14 tỷ đồng, gây thua lỗ cho nhà sản xuất.

Thống kê trên Box Office Vietnam cho thấy những ngày qua, bộ phim Nhà mình đi thôi chìm nghỉm trên bảng tổng sắp. Tác phẩm hiện chỉ thu về hơn 14 tỷ đồng , với số lượng suất chiếu và vé bán ra ở mức èo uột. Ngày 17/3, phim còn 30 suất chiếu với 33 vé. Với tốc độ bán vé hiện tại, tác phẩm dự kiến rời rạp trong vài ngày tới.

Những ngày qua, ê-kíp phim cũng không đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, truyền thông cho dự án. Từ thời điểm ra mắt đến nay, bộ phim có Uyển Ân trở nên lép vế, trong bối cảnh nhiều dự án điện ảnh Việt trình làng và tạo được sự chú ý như Tài, Cảm ơn người đã thức cùng tôi và gần nhất có Quỷ nhập tràng 2.

Nhà mình đi thôi có doanh thu kém kỳ vọng. Ảnh: ĐPCC.

Với con số doanh thu hơn 14 tỷ đồng , Nhà mình đi thôi được cho là sẽ gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Đây là bộ phim đầu tay của Trần Đình Hiền, sau gần 17 năm kể từ khi anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Nhà mình đi thôi quy tụ dàn diễn viên như Uyển Ân, Hồng Vân, Kim Xuân, Hữu Châu... Phim kể về câu chuyện của Phương (Uyển Ân) - một nhà khởi nghiệp trẻ tuổi, độc lập và đầy tham vọng. Cô làm nghề thiết kế tour du lịch, quen với việc tổ chức những chuyến đi trọn vẹn cho người khác nhưng chưa có một kỳ nghỉ cùng gia đình.

Phim khai thác những mâu thuẫn trong gia đình cùng hành trình kết nối giữa các thành viên. Mang màu sắc chữa lành, câu chuyện không quá mới mẻ, ngay từ đầu, Nhà mình đi thôi đã được dự đoán khó khả quan về tiềm năng doanh thu hơn so với các dự án điện ảnh khác trình làng cùng thời điểm.

Diễn xuất của Uyển Ân trong phim mang lại sự dễ chịu, nhẹ nhàng. Cô cũng nỗ lực cho nhân vật, khi chấp nhận tăng cân, thay đổi ngoại hình để phù hợp với vai Phương. Dù vậy, ở những phân đoạn về tâm lý, Uyển Ân xử lý còn hơi gồng, thiếu tự nhiên.

Đây cũng là phim tiếp theo có Uyển Ân tham gia đạt doanh thu kém kỳ vọng. Trước đó, Chị ngã em nâng chỉ thu về gần 16 tỷ đồng hay Cái giá của hạnh phúc ( 26 tỷ đồng ).