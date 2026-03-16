Không nhận ra Kim 'siêu vòng ba'

Ngôi sao truyền hình thực tế trông khác lạ khi diện đầm Gucci, tạo kiểu tóc ngắn rối bồng bềnh và đeo kính áp tròng màu xanh tại tiệc hậu Oscar 2026.

Theo People, sau khi tham dự bữa tiệc Vanity Fair Oscars Party 2026 tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles vào ngày 15/3, người sáng lập SKIMS, 45 tuổi, đã chia sẻ một số video và hình ảnh trên Instagram được chụp trong lúc cô chuẩn bị cho sự kiện.

Trong bức ảnh đầu tiên, Kim Kardashian tạo dáng trên xe golf cùng với giám đốc sáng tạo của thương hiệu Italy, Demna. Ngôi sao truyền hình thực tế diện đầm Gucci màu vàng ôm sát người. Thiết kế này đã ra mắt trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Milan vào tháng trước.

Kardashian kết hợp với giày cao gót đế dày khoảng 20 cm, trang sức đến từ Ofira Jewels. Bà mẹ 4 con trông khác lạ khi đeo kính áp tròng màu xanh và tạo kiểu tóc rối, buông xõa.

Kardashian khác lạ với phong cách thời trang mới khi dự sự kiện. Ảnh: Jeffrey Mayer/MediaPunch/INSTARimages.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi phong cách thời trang mới của Kim Kardashian. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng họ không nhận ra ngôi sao truyền hình thực tế với outfit mới.

Lựa chọn trang phục của Kardashian tại bữa tiệc Vanity Fair Oscars Party 2026 khác biệt hoàn toàn so với bộ trang phục cô mặc tại sự kiện này năm 2025. Năm ngoái, cô diện một bộ đầm dạ hội trắng của nhà mốt Balenciaga.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Complex, Kardashian cho biết đời thường, cô thích kết hợp những món đồ đơn giản, kiểu dáng và màu sắc nhã nhặn, khác với những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ. Cô cũng thích chia sẻ về cách lựa chọn trang phục cho các tín đồ thời trang khác.

Gần đây, Kardashian đang hẹn hò với ngôi sao đua xe F1 người Anh Lewis Hamilton. Cặp đôi vừa tận hưởng khoảng thời gian bên nhau tại hồ Powell ở Arizona vào đầu tháng 3. Vào ngày 15/3, Hamilton đã tham gia cuộc đua Grand Prix Trung Quốc tại trường đua quốc tế Thượng Hải và giành vị trí thứ ba.

Người sáng lập SKIMS là mẹ của bốn đứa con với chồng cũ Kanye West : North West (12 tuổi), Saint West (10 tuổi), Chicago West (8 tuổi) và Psalm West (6 tuổi).

Sau cuộc ly hôn với Kanye West vào tháng 11/2022, Kardashian được cho là nhận nhiều sự ủng hộ khi bắt đầu mối quan hệ mới. Một nguồn tin nhận xét cặp đôi có tiềm năng trở thành "power couple", khi Hamilton có tầm ảnh hưởng tại châu Âu còn Kardashian sở hữu sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ.