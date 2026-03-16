Gia đình, đồng nghiệp tưởng niệm Kasim Hoàng Vũ

Lễ tưởng niệm Kasim Hoàng Vũ sẽ diễn ra vào ngày 17/3. Các đồng nghiệp của nam ca sĩ sẽ có mặt để hát, tưởng nhớ nghệ sĩ quá cố.

Sau khi lễ tang của Kasim Hoàng Vũ được lo liệu chu toàn, các đồng nghiệp sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nam ca sĩ. Chương trình sẽ diễn ra vào tối 17/3 tại iTango, California, Mỹ. Các nghệ sĩ sẽ cùng nhau hát, nhắc nhớ lại những kỷ niệm về người quá cố.

Bà Bích Phương, mẹ của Kasim Hoàng Vũ cũng sẽ góp mặt trong đêm tưởng niệm.

"Một đêm để chúng ta cùng nhau hát lại những ca khúc quen thuộc của Kasim, cùng kể lại những kỷ niệm về một người đồng nghiệp, một người bạn đã sống hết mình với âm nhạc và tình nghĩa anh em", Trizzie Phương Trinh cho biết.

Trizzie Phương Trinh cho biết sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ là nỗi đau quá lớn đối với bà Bích Phương. Cô mong sự hiện diện của anh chị em nghệ sĩ, bạn bè sẽ là một vòng tay ấm áp, để chị biết rằng mẹ Kasim Hoàng Vũ không hề một mình trong nỗi mất mát này.

"Mỗi lời chia sẻ, mỗi bài hát, hay đơn giản chỉ là sự có mặt của các anh chị em… đều là một nén hương lòng gửi đến Kasim và một niềm an ủi dành cho người mẹ đang ở tận cùng của nỗi đau mất con", cô chia sẻ.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3 (giờ địa phương) tại bang Texas, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Hành trình chiến đấu với bệnh tật của nam ca sĩ bắt đầu từ tháng 3/2023, khi anh phát hiện bị viêm khớp xương hàm.

Những năm tháng cuối đời, nam ca sĩ gặp khó khăn trong nói chuyện, ăn uống, thậm chí không thể nêm nếm thức ăn. Căn bệnh tái phát nhiều lần, kéo theo những cơn đau kéo dài và tình trạng mất ngủ triền miên.

Dù vậy, Kasim vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh ít chia sẻ sự mệt mỏi của mình với các đồng nghiệp.

Sự ra đi của anh để lại niềm thương tiếc, đau xót cho người thân, bạn bè. "Nếu thật sự quá đau đớn, nếu yên nghỉ là phương cách tốt nhất đem đến sự bình yên nhẹ nhàng thì mong linh hồn Kasim ra đi thanh thản nhé. Anh em nghệ sĩ luôn nhớ đến bạn,dù bệnh tật nhưng vẫn siêng năng, chăm chỉ không muốn phiền đến ai", Thúy Nga tưởng nhớ đồng nghiệp.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock Bích Phương. Sau này, Kasim Hoàng Vũ được công chúng biết đến nhờ Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và đặc biệt chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004, nơi anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn.