Rapper Việt xóa MV ngập hình ảnh web cá độ

MV "Anh biết mà" của RichChoi với nhiều hình ảnh liên quan đến website cá độ đã bị gỡ bỏ khỏi kênh YouTube.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến tối 13/3, Á quân King of Rap RichChoi đã gỡ bỏ MV Anh biết mà khỏi kênh YouTube cá nhân. Nam rapper cũng khóa trang cá nhân.

Anh biết mà phát hành hôm 13/2. Trong MV, RichChoi lồng ghép thương hiệu cá độ phi pháp vào lời bài hát. Ngoài ra, tên của website cá độ này cũng xuất hiện dày đặc trong suốt MV. Dưới phần bình luận, công chúng để lại loạt bình luận phản ứng, bức xúc. Nhiều người còn lên tiếng tẩy chay RichChoi vì sự bất chấp khi quảng cáo cho website cá độ.

RichChoi bị chỉ trích khi thực hiện MV có nhiều hình ảnh web cá độ.

Trước RichChoi, MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng cũng vấp chỉ trích khi sự xuất hiện của trang web cá độ. Tên trang web xuất hiện ở logo trên chiếc cốc uống nước do Khánh Phương cầm và áo của nhân viên quán bar. Sản phẩm của các ca sĩ bị tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM đã mời Ưng Hoàng Phúc và các ca sĩ trong nhóm lên làm việc.

Khánh Phương sau đó lên tiếng xin lỗi. Anh cho biết: "Thật sự tôi cảm thấy quá sơ suất và chủ quan. Sai lầm này thật sự quá lớn nhưng tôi và các anh em không hề có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan cờ bạc. Cho phép Khánh Phương cùng anh em trong nhóm gửi xin lỗi sâu sắc và chân thành nhất đến quý vị".

Công an TP.HCM từng phát cảnh báo về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình. Theo Công an TP.HCM, việc quảng cáo cá cược trái phép bị cấm ở Việt Nam. Người tham gia sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức phạt tiền lớn hoặc sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật

"Cờ bạc là tệ nạn xã hội. Quảng cáo cờ bạc là tiếp tay cho cái xấu. Người dân không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn cờ bạc trên mạng; cần lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật; chủ động thông báo thủ đoạn này đến với người thân, bạn bè, gia đình để nắm thông tin và phòng ngừa", theo Công an TP.HCM.