Kiều Loan: 'Tôi buông bỏ'

Người đẹp cho biết thời gian qua, cô tập trung vào bản thân, việc học và nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Cô học cách buông bỏ những thứ không cần thiết.

Trên trang cá nhân, Á hậu Kiều Loan chia sẻ về những thay đổi của cô thời gian qua. Người đẹp cho biết trước đây, cô là người khá bay bổng, thích khám phá và không bao giờ ngại thử thách. Những năm gần đây, cô tập trung vào bản thân, việc học và nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Kiều Loan học cách buông bỏ những thứ không cần thiết.

"Cơ hội thì ai cũng có nhưng quyết định làm ngay và nghiêm túc với nó, điều đó làm tôi không sợ nhiều nữa. Tôi dần cân bằng giữa khoa học và thế giới quan mộng mơ nghệ sĩ của mình. Sẽ rất lâu nữa mới đến ngày tôi nhận được quả ngọt nhưng mỗi ngày bây giờ trôi qua đã rất ngọt luôn rồi. Tôi đã dần buông bỏ những thứ không cần thiết và liên quan đến mình. Tôi dành sự quan tâm hết thảy vào những gì bản thân chăm trồng bởi thời gian, tâm sức, tâm trí và vật chất của mình", cô nói.

Kiều Loan gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí trong thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Kiều Loan chia sẻ thêm trong thời gian tới, cô sẽ hạn chế hoạt động trên mạng xã hội để học, nắm bắt cơ hội và theo đuổi các mục tiêu đặt ra.

Từ năm 2024 đến nay, Kiều Loan gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Cô vướng tin mang bầu, sinh con đầu lòng nhưng không lên tiếng xác nhận. Theo những hình ảnh mà á hậu chia sẻ trên trang cá nhân, cô hiện tập trung cho việc kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm và theo học ngành Y khoa tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Kiều Loan sinh năm 2000, tham gia Miss World Vietnam 2019 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), sau đó trở thành á hậu. Cô là một trong những nàng hậu hoạt động năng nổ nhất ở Sen Vàng. Nhờ có giọng hát ổn nên Kiều Loan lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ thay vì chỉ tham gia sự kiện giải trí như các nàng hậu khác. Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc, chẳng hạn Trời sinh một cặp, Thần tượng đối thần tượng (The Heroes) hay thậm chí sân chơi dành cho giới rapper là King of Rap với nghệ danh Lona.