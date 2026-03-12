Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp sau 10 năm cưới

Cả hai vừa kỷ niệm cột mốc một thập kỷ đồng hành. Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ dành nhiều lời ngọt ngào gửi đến nhau trong ngày đặc biệt.

Ngày 12/3 đánh dấu cột mốc 10 năm về chung một nhà của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ. Trên trang cá nhân, đạo diễn - nhà sản xuất chia sẻ bộ ảnh gia đình mới thực hiện kèm những lời cảm ơn, trân trọng gửi đến nhau.

Đinh Ngọc Diệp cho biết: "Khi gặp một người khiến em muốn trở nên tốt đẹp hơn, hiền lành, giỏi giang và đáng yêu hơn. Và em đã dành 10 năm nỗ lực làm điều đó. Không phải để chứng minh gì với thế giới, mà chỉ để anh thấy em tiến bộ, quan trọng hơn là em có thể phụ giúp mọi việc lớn nhỏ khi anh cần".

Đinh Ngọc Diệp viên mãn bên Victor Vũ sau 10 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Nhà sản xuất Thám tử Kiên nói cảm ơn Victor Vũ vì anh là người "đưa cô lên màn ảnh" vào năm 2008. Đến thời điểm này, Đinh Ngọc Diệp vẫn làm phim, đó là hành trình tuyệt vời nhất mà cô trải nghiệm.

"Cảm ơn người đã là trụ cột của gia đình, đã trao cho em 2 thiên thần nhỏ bé như điều kỳ diệu có thật trên đời. Cảm ơn vì đôi tay bố chăm con còn giỏi hơn cả mẹ, chăm vợ giỏi hơn vợ chăm chồng, lại còn yêu vợ và 2 con hơn chính bản thân mình. Victor Vũ - ở bên anh, em được làm công chúa, là phiên bản rực rỡ và sống động của chính mình. Một người luôn thấy mình đủ đầy và ngủ cùng nụ cười mỗi tối. Cảm ơn vì đã tin yêu và tặng hết trái tim, tâm hồn và mọi thứ anh có cho em. Mới chỉ 10 năm thôi, phiền chồng cưu mang em thêm nhiều kiếp sống nữa nhé", cô nhắn nhủ chồng.

Victor Vũ cũng gửi lời cảm ơn tới vợ và các con. Anh nói nhờ họ mà cuộc sống của anh có thêm nhiều ý nghĩa.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ kết hôn vào tháng 3/2016. Sau khi kết hôn, Đinh Ngọc Diệp lùi về phía sau hỗ trợ chồng, làm nhà sản xuất. Những năm gần đây, cô góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên do Victor Vũ làm đạo diễn.

Sau 10 năm kết hôn, cặp đạo diễn - nhà sản xuất có hai người con trai. Đinh Ngọc Diệp chia sẻ Victor nhìn rất nguyên tắc, khó tính nhưng khi thực ra là người thoải mái, cởi mở. Anh luôn cho vợ một không gian riêng.

"Khi mình thật sự tôn trọng đối phương, và thương họ khi họ là chính họ, thì lúc đó, mọi thứ nhẹ nhàng lắm. Tôi và chồng, sau khi đã trải qua nhiều “trận”, cũng đã vượt qua cái giai đoạn 3-5 năm đầu đầy thử thách. Giờ đây, gần như chúng tôi hiểu nhau đến mức không cần nói cũng biết người kia đang nghĩ gì", cô nói trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews.