Vợ Huỳnh Anh nói bị chửi bới, nhục mạ

Bạch Lan Phương bức xúc khi bị tấn công trên mạng xã hội. Cô cho biết phải đối diện với tình trạng này trong 6 năm qua.

Ngày 10/3, Bạch Lan Phương, vợ diễn viên Huỳnh Anh bức xúc khi bị nhục mạ, chửi bới trên mạng xã hội. Cô kể tình trạng này diễn ra trong suốt 6 năm qua, kể từ những ngày cô gắn bó với Huỳnh Anh đến nay.

"Vẫn là câu chuyện bỉ bôi nhan sắc, bảo lấy mình là phí cho chồng mình, rồi chiêu trò đủ cả... Nhưng, có lẽ chỉ mình chồng mình là rõ nhất, cái nắm tay duy nhất đối với người ấy khi chông chênh nhất, đi qua những khúc thăng trầm nhất là ai. Cũng chỉ có mình biết, chồng yêu thương mình nhiều thế nào. Trong một mối quan hệ, chẳng có phí hay không phí, xứng hay không xứng, mà là ở thời điểm đó, họ phù hợp với nhau. Không đi cùng nhau trong cơn mưa, tại sao lại đòi cùng nhau ngắm cầu vồng rực rỡ", cô chia sẻ.

Bạch Lan Phương nói thêm hiện tại, cô học cách yêu bản thân, chỉ ở cạnh những người sẵn sàng trao, nhận yêu thương từ cô.

Bạch Lan Phương cho biết cô thường xuyên bị tấn công trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Nữ MC cũng đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên Huỳnh Anh thời gian qua. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè động viên vợ nam diễn viên.

Trước đây, Bạch Lan Phương cũng nhiều lần lên tiếng đáp trả khi bị dân mạng tấn công.

Cô chia sẻ bản thân thường xuyên nhận bình luận không xứng với chồng, già, xấu, thẩm mỹ hay không hợp bằng người cũ. "Có người lại nói Phương không biết xấu hổ, không lượng sức mình. Tôi đôi khi chia sẻ lại sự công kích ấy, thì người ta bảo: ‘Nói đúng rồi còn gì’. Có những khi Phương chia sẻ về khoảnh khắc vui vẻ, thì người ta bảo: ‘Khoe gì mà lắm thế’ Tôi cũng muốn nói với rất nhiều người phụ nữ khác, rằng trên đời này luôn có người dành cho bạn, vì bạn xứng đáng. Ai cũng sẽ được yêu thương và tìm được mảnh ghép của mình khi chúng ta yêu thương bản thân, nỗ lực, cố gắng, sống tốt từng ngày", MC tâm sự.

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, là MC dẫn nhiều chương trình như Thời trang và Cuộc sống, VTV kết nối. Hiện tại, Lan Phương làm kinh doanh ở Hà Nội.