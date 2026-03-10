Vũ Ngọc Anh nóng bỏng bên Cường Seven

Vợ chồng nam ca sĩ đang có kỳ nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Vũ Ngọc Anh khoe dáng nóng bỏng bên chồng.

Trên trang cá nhân, Vũ Ngọc Anh chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Cả hai lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên bãi biển của một resort sang trọng tại đây.

Trong bộ ảnh, Vũ Ngọc Anh diện bikini tối màu với phần cắt xẻ táo bạo, tôn dáng triệt để. Bên cạnh cô, Cường Seven mặc quần short, để lộ hình thể lực lưỡng, săn chắc.

Vũ Ngọc Anh cho biết chồng luôn ủng hộ khi cô đăng những bộ ảnh áo tắm lên mạng xã hội. Cô kể: "Hôm qua, tâm sự với bạn ấy, bảo :'Dạo này vợ đăng hình bikini cứ ngại ngại chồng à. Bạn ấy bảo chẳng sao. Ai đồn chồng em gia trưởng nào".

Ngọc Anh và Cường Seven khoe dáng trên bãi biển. Ảnh: FBNV.

Sau khi kết hôn, Vũ Ngọc Anh vẫn thoải mái với phong cách gợi cảm. Người đẹp nhiều lần chia sẻ chồng cô rất tâm lý, thấu hiểu, để vợ được là chính mình chứ không cấm đoán hay yêu cầu thay đổi cách ăn mặc.

Cặp đôi trải qua hơn hai năm kết hôn. Hiện họ chưa lên kế hoạch có con. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Vũ Ngọc Anh còn tham gia các buổi livestream, bán hàng... Trong khi đó, Cường Seven tập trung ra mắt các sản phẩm âm nhạc và đi diễn. Dù vậy, nhiều MV của nam ca sĩ không tạo được hiệu ứng tốt.

Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Cường Seven nói: "Tôi hài lòng vì dù sao sau bao năm cố gắng, tôi ít nhất cũng đã được ghi nhận. Ngoài ra, gia đình, tình cảm với cha mẹ cũng ổn định. Còn về việc phát triển sự nghiệp, tôi vẫn còn nhiều bước cần cố gắng. Trong 2 năm này, hai đứa thích gì thì sẽ làm cho tới. Ngọc Anh cũng đam mê nghệ thuật nên sẽ dành thời gian này cố gắng theo đuổi. Còn sau đó chúng tôi sẽ tập trung hơn cho gia đình".