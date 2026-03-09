Lyly bị phản ứng

Nữ chính "Thỏ ơi" nhận ý kiến trái chiều trong những màn giao lưu với khán giả ở buổi cinetour mới đây.

Lyly trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện ở những buổi cinetour mới đây cùng ê-kíp Thỏ ơi. Cô bị nhận xét "quăng miếng" nhạt nhẽo và liên tục nhớ sai các tình tiết trong phim khi giao lưu với khán giả. Đôi khi, Lyly tỏ ra mất tập trung. Sau đó, Trấn Thành và các thành viên trong ê-kíp phải đứng ra hỗ trợ đàn em. Trong những buổi giao lưu hay phỏng vấn trước đó, Lyly cũng nhiều lần vấp tranh luận khi vô tình "spoil phim" hoặc chia sẻ thiếu rõ ràng, nội dung mâu thuẫn.

Lyly vấp tranh luận trong những buổi giao lưu với khán giả cùng ê-kíp Thỏ ơi. Ảnh: FBNV.

Trước loạt ý kiến trái chiều, Lyly không phản hồi.

Nữ ca sĩ vừa có màn chạm ngõ điện ảnh thành công khi Thỏ ơi có doanh thu trên 430 tỷ đồng . Trong phim, Lyly đảm nhận vai Hải Linh, nghệ danh Chị Bờ Vai, là MC nổi tiếng của một show tư vấn tình cảm đang ăn khách.

Lyly được Trấn Thành cho nhiều đất diễn trong Thỏ ơi, thậm chí còn hơn vai Nhật Hạ của Pháo. Nữ ca sĩ có cố gắng, song diễn xuất của Lyly chỉ dừng lại mức tròn vai. Đài từ và cách thể hiện biểu cảm tâm lý nhân vật của nữ ca sĩ còn thiếu thuyết phục.

Lyly (tên thật: Nguyễn Hoàng Ly) sinh năm 1996 tại Đà Nẵng. Lyly bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi âm nhạc Nhân tố bí ẩn (2016) với nhóm Cánh Diều. Sau đó, cô gia nhập Hello Yellow nhưng nhóm tan rã nhanh chóng. Năm 2018, Lyly chính thức ra mắt với ca khúc 24H (hợp tác cùng rapper Magazine), đạt hơn 10 triệu lượt xem trong một tháng và trở thành hiện tượng Vpop.

Tiếp nối thành công, cô ra mắt Không yêu đừng gây thương nhớ, Lời đường mật, Người ta đâu thương em… Lyly còn là nhạc sĩ sáng tác nhiều bản hit cho các nghệ sĩ trẻ như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà (AMEE)... Năm ngoái, cô gây chú ý khi góp mặt ở Em xinh "say hi".