Box Office Vietnam bị tấn công có chủ đích

Phía Box Office Vietnam cho biết trang web chính bị tấn công vào tối 7/3. Điều này khiến hệ thống bị gián đoạn và ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu.

Trưa 8/3, đại diện của Box Office Vietnam thông báo về việc trang web của hệ thống bị tấn công vào tối 7/3. Sau quá trình rà soát, đơn vị xác định sự cố này xuất phát từ "can thiệp có chủ đích của yếu tố con người". Hành vi này đã tạm thời tước đoạt quyền kiểm soát máy chủ trang chủ và ứng dụng di động, trực tiếp khiến hệ thống bị gián đoạn, ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu.

Ngay sau khi nhận được cảnh báo, đội ngũ Box Office Vietnam đã lập tức can thiệp, cách ly phần hệ thống bị xâm phạm ác ý và khôi phục các dữ liệu bị thất thoát. Hiện tại, hệ thống website đã hoạt động ổn định bình thường và ứng dụng mobile tạm thời được khôi phục quyền truy cập.

"Song song với việc duy trì dịch vụ, chúng tôi đang tiến hành thu thập, đóng băng chứng cứ kỹ thuật và hoàn thiện hồ sơ thiệt hại để yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan tiến hành tố tụng. Box Office Vietnam khẳng định sẽ có những biện pháp pháp lý cứng rắn và xử lý vụ việc này đến cùng để bảo vệ tài sản, cũng như quyền lợi hợp pháp của mọi khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi", theo thông báo từ Box Office Vietnam.

Đơn vị gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất, đơn vị phân phối và khách hàng sau sự cố xảy ra. Theo đại diện Box Office Vietnam, sự việc chỉ ảnh hưởng đến website chính, không liên quan đến hệ thống dự phòng được chạy song song. Trong trường hợp các nhà sản xuất phim phát hiện sự sai lệch về doanh thu dự án từ 15h đến 20h ngày 7/3, xin liên hệ với đội ngũ để đối soát và cập nhật lại dữ liệu chính xác.

"Box Office Vietnam chân thành cáo lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này. Sự đồng hành của quý vị trong thời điểm hiện tại là động lực rất lớn để chúng tôi bảo vệ một nền tảng dữ liệu minh bạch và an toàn", phía Box Office Vietnam nhấn mạnh.

Box Office Vietnam là một trang tổng hợp, phân tích dữ liệu doanh thu phòng vé ở Việt Nam. Đây cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam thống kê số liệu các cụm rạp, phòng chiếu, số lượng vé và doanh thu cho thị trường điện ảnh, tính đến thời điểm hiện tại.