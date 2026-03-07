Điều gì đang xảy ra với Châu Bùi?

Châu Bùi nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi tung MV đầu tay "Big Girl Don’t You Cry", kết hợp cùng Binz và producer Machiot.

Châu Bùi đã định vị tên tuổi trong làng giải trí Việt với vai trò của một fashionista nổi tiếng hàng đầu. Tuy vậy, trong 3 năm gần đây, sự nghiệp của Châu Bùi bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi những tính toán, chiến lược của cô trên con đường này không có nhiều đột phá. Châu Bùi duy trì sức nóng bằng những chiến dịch truyền thông gắn với rapper Binz và đồng hành trong các sản phẩm âm nhạc của bạn trai.

Đỉnh cao của Châu Bùi khi là fashionista có sức hút bậc nhất đã cách đây 5 năm. Cô từng chuyển hướng sang đóng phim, góp mặt một vai nhỏ trong dự án điện ảnh Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử của Thu Trang, song diễn xuất của Châu Bùi không để lại ấn tượng quá nhiều. Một năm gần đây, Châu Bùi lấn sân sang âm nhạc, tham gia game show Em xinh "say hi" và vừa phát hành MV đầu tay. So với điện ảnh, rõ ràng vai trò của một ca sĩ đang mở ra cánh cửa thoáng hơn hẳn để Châu Bùi đưa bản thân ra khỏi phạm vi an toàn hiện tại.

Châu Bùi giữa những khen - chê

Ở dự án âm nhạc đầu tay, Châu Bùi bắt tay với producer Machiot - người đứng sau các bản hit đình đám của thị trường như Đi về nhà (Đen Vâu & JustaTee), Thức giấc (Da LAB). Vai trò sáng tác của Big Girl Don’t You Cry xuất hiện cái tên Binz bên cạnh Châu Bùi. Giọng ca sinh năm 1997 cũng tham gia một phần cho công đoạn sáng tạo concept của MV.

Châu Bùi chỉn chu trong sản phẩm đầu tay. Để tránh rủi ro, Châu Bùi đầu tư cho MV Big Girl Don’t You Cry ở mức độ vừa phải. Yếu tố chính trong MV tập trung vào visual (hình ảnh) của Châu Bùi. Phần lớn set quay được thực hiện ngoài trời nhưng bài trí không phức tạp. Về cơ bản, đây là MV không quá đặc sắc nhưng chẳng tệ, vừa đủ cho sự khởi đầu của Châu Bùi trong vai trò mới.

Châu Bùi nhận nhiều ý kiến khi debut ca sĩ.

Khán giả tập trung vào chất lượng âm nhạc ở Big Girl Don’t You Cry. Nhiều ý kiến nhận định Châu Bùi vẫn không bứt phá so với chính cô từ khi cầm micro và hát chuyên nghiệp ở Em xinh “say hi”. “Vẫn là giọng hát thều thào, sạch vì được công nghệ phòng thu hỗ trợ nhiều nhưng cảm xúc không đọng lại quá nhiều. Những phân đoạn hát giả thanh của Châu Bùi có lẽ không ổn”, một khán giả bình luận.

Những ý kiến khác nhận xét Châu Bùi hát không rõ lời. Sự phức tạp của bản phối dồn dập tiếng trống càng đẩy sự liên kết giữa giọng hát Châu Bùi với bài nhạc ra xa.

Big Girl Don’t You Cry (tạm dịch: đừng khóc, cô gái mạnh mẽ) là lời tự sự của Châu Bùi. Rất nhiều thông điệp được nữ ca sĩ gửi gắm thông qua lời nhạc như: “Đừng để ai làm mi em ướt bằng lời / Ừ thì đau mà vẫn phải rạng ngời / Dặm lại son để họ thấy nụ cười”. Và khi không hát rõ lời trong một bản nhạc mang tính chất như vậy, đó là vấn đề.

Ở góc độ khác, khán giả cũng động viên Châu Bùi khi đây chỉ là sản phẩm đầu tay của fashionista sinh năm 1997. Một khán giả nhắc lại những cú lấn sân từ người đẹp/hoa hậu sang âm nhạc để thấy Châu Bùi ít nhất không tạo ra một bản nhạc thảm họa.

Sau hơn một ngày đăng tải, MV đạt khoảng 170.000 lượt xem, một con số vẫn còn khá khiêm tốn.

Tham vọng của Châu Bùi

Tại Em xinh "say hi", Châu Bùi từng tuyên bố cô đã âm thầm học hát trong 6 năm trước khi tự tin đặt chân đến một chương trình âm nhạc chuyên nghiệp.

Khi Em xinh “say hi” lên sóng, Châu Bùi là nhân tố được khán giả chú ý hàng đầu. Song, hành trình của cô sau đó không phải là con đường màu hồng. Kết thúc Live Stage 2, Châu Bùi thẫn thờ khi biết cô đứng hạng 28. Nếu đội 52Hz không chiến thắng ở Live Stage đó, nữ fashionista đã sớm thu dọn hành lý rời Em xinh “say hi”.

Châu Bùi nhắm mắt, bặm môi trong khoảnh khắc ấy. Cô nói rất áp lực, bất ngờ vì thứ hạng và phải nỗ lực nhiều hơn trong chương trình. Sự hụt hơi của Châu Bùi thể hiện một điều, 6 năm nỗ lực luyện thanh của cô là chưa đủ. Nền tảng vũ đạo, trình diễn sân khấu cơ bản của Châu Bùi cũng không thể đọ lại các em xinh đã có nhiều năm “ăn ngủ” cùng âm nhạc chuyên nghiệp.

Tận dụng bàn đạp Em xinh “say hi”, Châu Bùi lấn sân sự nghiệp ca hát.

Châu Bùi dừng bước từ Live Stage 4, một kết quả vượt xa dự đoán. Cô được ghi nhận vì tính lăn xả, chịu khó đón nhận thử thách và phần nào có lợi thế vì là nhân tố thu hút view của chương trình. Với dấu ấn âm nhạc, rõ ràng Em xinh “say hi” là tấm gương phản chiếu, cho thấy trình độ của Châu Bùi đang ở đâu nếu cô nghiêm túc theo đuổi con đường này. Và cũng nhờ bước đệm Em xinh, Châu Bùi tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và cho cô những trải nghiệm quý khi tham gia vào các tiết mục nặng về trình diễn sân khấu, vũ đạo.

Châu Bùi đã đi qua trạm trung chuyển Em xinh “say hi” trước khi chính thức dấn thân vào đường đua âm nhạc. Đó là cú bẻ cua có tính toán thay vì rất nhiều trường hợp “người đẹp” đột ngột lấn sân cầm micro. Từ Em xinh “say hi” đến MV Big Girl Don’t You Cry, Châu Bùi nâng cấp bản thân từng bước, từ thế cần đồng đội “gánh”, cô bắt đầu con đường solo. Sự đón nhận từ khán giả cho Châu Bùi qua MV đầu tay cũng bớt khắt khe và nhìn vào một quá trình nhiều hơn.

So với thời trang, âm nhạc là địa hạt rộng mở nhưng cũng đầy thách thức cho Châu Bùi. Ranh giới giữa chuyển hướng thành công và lấn sân thất bại đang rất mong manh với giọng ca sinh năm 1997. Phía sau Châu Bùi là Binz, người có thể giúp cô trong mọi khâu làm nhạc, đồng thời là lực đẩy truyền thông tự nhiên và hiệu quả. Song, sự đồng hành của Binz chỉ thật sự có tác dụng mạnh trong vài sản phẩm đầu tiên. Về đường dài, sự tiến bộ về giọng hát và thẩm mỹ âm nhạc mới là yếu tố quyết định chuyện thành bại của Châu Bùi.

Chờ xem liệu Châu Bùi có thành trường hợp tiếp theo lấn sân thành công như Chi Pu hay là chật vật giống phần lớn người đẹp/ hot girl khác khi đặt tham vọng quá cao ở đường đua âm nhạc.