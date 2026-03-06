Tình trạng hiện tại của Britney Spears

Bạn thân lâu năm của nữ ca sĩ vừa tiết lộ cuộc nói chuyện gần nhất với cô. Britney Spears cho biết "vẫn ổn" sau vụ bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Theo Daily Mail, Sean Phillips, cựu trợ lý và bạn thân lâu năm của Britney Spears lên tiếng xác nhận đã liên lạc được với nữ ca sĩ sau sự việc cô bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Ngôi sao nhạc pop cho biết hiện tại cô "vẫn ổn". Khi Sean Phillips đề cập đến vụ bị bắt và hỏi ca sĩ: "Tôi có thể nói chuyện về vấn đề này không?", nữ ca sĩ phản hồi: "Cứ tự nhiên".

Theo cựu trợ lý, dù không còn làm việc với nhau, cả hai vẫn thường xuyên nói chuyện. Anh nhiều lần khuyên cô rời khỏi Los Angeles và tránh xa những người mà cô đang giao du hiện tại.

''Cô ấy vẫn là Britney mà tôi biết từ năm 2003. Tôi không hề thấy có sự khác biệt nào về cả tính cách lẫn con người sau chừng ấy năm", Sean Phillips chia sẻ.

Britney Spears bất ổn trong những năm gần đây. Ảnh: AP.

Theo Page Six, đại diện của Spears đã gọi vụ bắt giữ này là "đáng tiếc và hoàn toàn không thể bào chữa".

"Britney sẽ thực hiện những bước đúng đắn và tuân thủ pháp luật. Hy vọng đây có thể là bước đầu tiên cho sự thay đổi đã quá chậm trễ nhưng cần thiết trong cuộc sống của cô ấy. Mong rằng cô ấy có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn khó khăn này", đại diện của ca sĩ nói.

Trong khi đó, các thành viên gia đình của nữ ca sĩ được cho là những người đầu tiên liên lạc với nữ ca sĩ sau khi cô bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Theo TMZ, nguồn tin thân cận với gia đình ca sĩ cho biết bà Lynne Spears, mẹ nữ ca sĩ đã gọi điện cho cô ngay khi biết tin bị bắt. Vào thời điểm đó, Spears đã được thả.

Chủ nhân hit Gimme More được ghi nhận vào sổ giam lúc 3h2' sáng 5/3 và được thả ra lúc 6h7' cùng ngày, theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura.

Kết quả xét nghiệm hóa học của cô vẫn đang chờ xử lý và giới chức vẫn đang mở rộng cuộc điều tra. Phiên điều trần của cô dự kiến diễn ra vào ngày 4/5.