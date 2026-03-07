Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim có Phương Anh Đào cán mốc 100 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 7/3/2026 05:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ phim của Lê Thanh Sơn vừa cán mốc 100 tỷ đồng. Đây là phim Tết thứ 3 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Báu vật trời cho vừa cán mốc 100 tỷ đồng vào tối 6/3. Phim mất khoảng 3 tuần để đạt thành tích nói trên. Dự án điện ảnh của Lê Thanh Sơn trở thành bộ phim Tết thứ 3 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ, sau Thỏ ơi (Trấn Thành) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang).

Trong dàn phim Tết năm nay, Báu vật trời cho là dự án gây bất ngờ hơn cả. Ở giai đoạn đầu, bộ phim có Tuấn Trần, Phương Anh Đào không tạo được hiệu ứng truyền thông. "Spotlight" khi ấy thuộc về Thỏ ơi Nhà ba tôi một phòng.

phuong anh dao anh 1

Báu vật trời cho có Phương Anh Đào thu 100 tỷ đồng sau 3 tuần trình làng. Ảnh: ĐPCC.

Bước ngoặt xảy đến vào ngày 24/2, khi bộ phim bất ngờ vượt mặt Nhà ba tôi một phòng để giành vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu trong ngày.

Tiếp đó, phim giữ được phong độ kiếm tiền ổn định và bắt đầu tăng trưởng doanh thu rõ rệt.

Ở góc độ thương mại, Báu vật trời cho giúp Lê Thanh Sơn có bộ phim thứ hai trăm tỷ, sau Em chưa 18 (2017). Năm 2022, nam đạo diễn từng thất bại với Móng vuốt khi dự án chỉ thu về gần 4 tỷ đồng, gây thua lỗ nặng nề.

Dù vậy, Báu vật trời cho vẫn bộc lộ nhiều hạn chế trong phong cách làm phim của Lê Thanh Sơn. Phim ôm đồm quá nhiều thể loại nhưng không làm tới nơi tới chốn. Nhiều tình tiết trong phim khá vô lý, khiên cưỡng đến mức khó tin.

Giữa một tổng thể nhiều lỗ hổng, màn thể hiện của nữ chính Phương Anh Đào cũng không để lại dấu ấn rõ nét. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng lối diễn xuất của nữ diễn viên trong vài phân cảnh của Báu vật trời cho vẫn không thoát khỏi "bóng" của Mai hai năm trước.

Ngoài ra, bộ phim Báu vật trời cho cũng lãng phí một dàn cast thực lực, với những cái tên như Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan...

Luk Vân: 'Sốc, hoang mang khi phim thua lỗ'

Nữ đạo diễn cho biết cô từng đối mặt với cú sốc lớn sau thất bại của "Khi ta hai lăm". Luk Vân thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ nghề đạo diễn.

13 giờ trước

An Anh

phương anh đào Trấn Thành Quách Ngọc Ngoan phương anh đào báu vật trời cho

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Quách Ngọc Ngoan

    Quách Ngọc Ngoan

    Quách Ngọc Ngoan là một nam người mẫu, diễn viên điện ảnh. Anh từng đoạt giải bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008, sau đó được một số đạo diễn điện ảnh chú ý và mời tham gia các bộ phim như Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long,...

    • Năm sinh: 1986
    • Nơi sinh: Đầm Dơi, Cà Mau
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Phim: Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long, Hiệp sĩ mù, Mỹ nhân, Người bất tử,...

Đọc tiếp

My Tam ngay cang tre hinh anh

Mỹ Tâm ngày càng trẻ

06:03 5/3/2026 06:03 5/3/2026

0

Xuất hiện trong một số sự kiện thời gian qua, Mỹ Tâm gây chú ý về sắc vóc và phong cách thời trang. Nhà sản xuất phim "Tài" được khen ngày càng trẻ.

Viet Hoa sap cuoi hinh anh

Việt Hoa sắp cưới

21 giờ trước 10:18 6/3/2026

0

Diễn viên Việt Hoa và chồng sắp sửa tổ chức lễ cưới sau nhiều năm gắn bó, đồng hành. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2021.

Do Nhat Hoang xin loi hinh anh

Đỗ Nhật Hoàng xin lỗi

08:11 5/3/2026 08:11 5/3/2026

0

Nam chính "Mưa đỏ" lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn trong quá khứ. Anh cho biết đã chủ động gỡ bỏ bài viết và xin chịu trách nhiệm.

