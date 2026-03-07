Phim có Phương Anh Đào cán mốc 100 tỷ đồng

Bộ phim của Lê Thanh Sơn vừa cán mốc 100 tỷ đồng. Đây là phim Tết thứ 3 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Báu vật trời cho vừa cán mốc 100 tỷ đồng vào tối 6/3. Phim mất khoảng 3 tuần để đạt thành tích nói trên. Dự án điện ảnh của Lê Thanh Sơn trở thành bộ phim Tết thứ 3 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ, sau Thỏ ơi (Trấn Thành) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang).

Trong dàn phim Tết năm nay, Báu vật trời cho là dự án gây bất ngờ hơn cả. Ở giai đoạn đầu, bộ phim có Tuấn Trần, Phương Anh Đào không tạo được hiệu ứng truyền thông. "Spotlight" khi ấy thuộc về Thỏ ơi và Nhà ba tôi một phòng.

Báu vật trời cho có Phương Anh Đào thu 100 tỷ đồng sau 3 tuần trình làng. Ảnh: ĐPCC.

Bước ngoặt xảy đến vào ngày 24/2, khi bộ phim bất ngờ vượt mặt Nhà ba tôi một phòng để giành vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu trong ngày.

Tiếp đó, phim giữ được phong độ kiếm tiền ổn định và bắt đầu tăng trưởng doanh thu rõ rệt.

Ở góc độ thương mại, Báu vật trời cho giúp Lê Thanh Sơn có bộ phim thứ hai trăm tỷ, sau Em chưa 18 (2017). Năm 2022, nam đạo diễn từng thất bại với Móng vuốt khi dự án chỉ thu về gần 4 tỷ đồng , gây thua lỗ nặng nề.

Dù vậy, Báu vật trời cho vẫn bộc lộ nhiều hạn chế trong phong cách làm phim của Lê Thanh Sơn. Phim ôm đồm quá nhiều thể loại nhưng không làm tới nơi tới chốn. Nhiều tình tiết trong phim khá vô lý, khiên cưỡng đến mức khó tin.

Giữa một tổng thể nhiều lỗ hổng, màn thể hiện của nữ chính Phương Anh Đào cũng không để lại dấu ấn rõ nét. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng lối diễn xuất của nữ diễn viên trong vài phân cảnh của Báu vật trời cho vẫn không thoát khỏi "bóng" của Mai hai năm trước.

Ngoài ra, bộ phim Báu vật trời cho cũng lãng phí một dàn cast thực lực, với những cái tên như Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan...