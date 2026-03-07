Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Minh Hằng đáp trả

  • Thứ bảy, 7/3/2026 15:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trước các ý kiến trái chiều, so sánh, Minh Hằng cho biết cô không quan tâm tới những người "ghét mình".

Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng có nội dung đề cập đến vị thế hiện tại của Minh Hằng ở showbiz Việt. Bên cạnh đó, tài khoản mạng này còn so sánh nữ ca sĩ với những ngôi sao cùng thời với những lời lẽ, ý kiến có phần tiêu cực. Bài đăng này thu hút lượng tương tác, bàn luận cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Đến chiều 7/3, Minh Hằng lên tiếng. Thông qua kênh cá nhân, cô viết: "Chị quan tâm tới những người yêu thương mình còn không đủ thời gian. Người ghét chị không thể tác động. Yên tâm nhé". Dưới chia sẻ của Minh Hằng, fan của cô để lại nhiều bình luận động viên và ủng hộ nữ ca sĩ.

minh hang anh 1

Minh Hằng hoạt động âm nhạc sôi nổi sau khi tái xuất. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, Minh Hằng tái xuất đường đua âm nhạc. Cô liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm. Gần nhất, Minh Hằng hợp tác cùng Tóc Tiên cho ra mắt MV Hoa hồng ai vun trồng. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu về ý tưởng lẫn hình ảnh, đồng thời đánh dấu lần hợp tác mới giữa cô và nhóm sản xuất DTAP sau Director.

Sau 3 ngày, MV chỉ ghi nhận hơn 300.000 lượt xem, dưới kỳ vọng so với mức đầu tư và tâm huyết của Minh Hằng.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện gần nhất trên Tri Thức - Znews, Minh Hằng cho biết hiện tại đã tìm được ê-kíp phù hợp sau thời gian loay hoay, chênh vênh. Trong thời gian tới, ca sĩ sẽ tập trung hoàn toàn cho âm nhạc.

“Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi tìm hiểu kỹ về thị trường. 7 năm trước, khi thực hiện một sản phẩm, mọi thứ đều xuất phát từ bản thân mình. Vì mình thích và muốn hát ca khúc đó. Đôi khi sự thích của mình lại không hợp với gu của khán giả. Còn hiện tại, tôi đã tìm được định hướng phù hợp. Thị trường âm nhạc bây giờ tuy rộng nhưng lại rõ ràng hơn ngày xưa rất nhiều”, cô bày tỏ.

Trước đây, cô từng là gương mặt thiện chiến ở lĩnh vực sản xuất phim và diễn viên. Song vài năm qua, Minh Hằng cũng vắng bóng khỏi lĩnh vực điện ảnh.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Đạo diễn 'Bắc Bling' kết hôn

Nhu Đặng và Hoài Phương đã đăng ký kết hôn. Vài tháng trước, nam đạo diễn cầu hôn nửa kia tại Hàn Quốc.

17:14 4/3/2026

An Nhi

minh hằng Minh Hằng minh hằng ca sĩ minh hằng minh hằng đáp trả

  • Lê Ngọc Minh Hằng

    Lê Ngọc Minh Hằng

    Minh Hằng, tên thật Lê Ngọc Minh Hằng là một ca sĩ nhạc trẻ kiêm diễn viên điện ảnh. Minh Hằng bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật khi mới 16 tuổi và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình. Đến năm 2007, sau thành công của bộ phim "Gọi giấc mơ về", tên tuổi của cô bắt đầu được nhiều khán giả chú ý. Năm 2009 và 2011, Minh Hằng được bầu chọn là "Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm" của HTV Awards.

    • Ngày sinh: 22/06/1987
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Phim tiêu biểu: Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Những nụ hôn rực rỡ,...
    • Album: Một vòng trái đất (2008), Cô nàng đáng yêu (2010), Giờ em đã biết (2014), Yolo (2015)

