Minh Hằng đáp trả

Trước các ý kiến trái chiều, so sánh, Minh Hằng cho biết cô không quan tâm tới những người "ghét mình".

Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng có nội dung đề cập đến vị thế hiện tại của Minh Hằng ở showbiz Việt. Bên cạnh đó, tài khoản mạng này còn so sánh nữ ca sĩ với những ngôi sao cùng thời với những lời lẽ, ý kiến có phần tiêu cực. Bài đăng này thu hút lượng tương tác, bàn luận cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Đến chiều 7/3, Minh Hằng lên tiếng. Thông qua kênh cá nhân, cô viết: "Chị quan tâm tới những người yêu thương mình còn không đủ thời gian. Người ghét chị không thể tác động. Yên tâm nhé". Dưới chia sẻ của Minh Hằng, fan của cô để lại nhiều bình luận động viên và ủng hộ nữ ca sĩ.

Minh Hằng hoạt động âm nhạc sôi nổi sau khi tái xuất. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, Minh Hằng tái xuất đường đua âm nhạc. Cô liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm. Gần nhất, Minh Hằng hợp tác cùng Tóc Tiên cho ra mắt MV Hoa hồng ai vun trồng. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu về ý tưởng lẫn hình ảnh, đồng thời đánh dấu lần hợp tác mới giữa cô và nhóm sản xuất DTAP sau Director.

Sau 3 ngày, MV chỉ ghi nhận hơn 300.000 lượt xem, dưới kỳ vọng so với mức đầu tư và tâm huyết của Minh Hằng.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện gần nhất trên Tri Thức - Znews, Minh Hằng cho biết hiện tại đã tìm được ê-kíp phù hợp sau thời gian loay hoay, chênh vênh. Trong thời gian tới, ca sĩ sẽ tập trung hoàn toàn cho âm nhạc.

“Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi tìm hiểu kỹ về thị trường. 7 năm trước, khi thực hiện một sản phẩm, mọi thứ đều xuất phát từ bản thân mình. Vì mình thích và muốn hát ca khúc đó. Đôi khi sự thích của mình lại không hợp với gu của khán giả. Còn hiện tại, tôi đã tìm được định hướng phù hợp. Thị trường âm nhạc bây giờ tuy rộng nhưng lại rõ ràng hơn ngày xưa rất nhiều”, cô bày tỏ.

Trước đây, cô từng là gương mặt thiện chiến ở lĩnh vực sản xuất phim và diễn viên. Song vài năm qua, Minh Hằng cũng vắng bóng khỏi lĩnh vực điện ảnh.