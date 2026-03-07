Bạn trai Hòa Minzy là ai

Người thân và đông đảo đồng nghiệp, khán giả đồng loạt gửi lời chúc phúc khi Hòa Minzy công khai bạn trai quân nhân.

Ngay sau khi Hòa Minzy đăng tải clip và công khai bạn trai quân nhân tên Thăng Văn Cương, người thân cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cô có tình yêu mới.

Bà Vũ Thị Liên, mẹ Hòa Minzy, chia sẻ bức ảnh rõ nét của con gái nắm chặt tay người yêu trước cổng nhà. "Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc", mẹ nữ ca sĩ cho biết. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của Hòa Minzy bình luận "mong được ăn cỗ" và gửi lời chúc phúc, bà Vũ Thị Liên nói lời cảm ơn.

Hòa Minzy và bạn trai quân nhân. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, Nguyễn Hằng, chị gái của Hòa Minzy cũng chúc phúc em gái. "Rồi xong nhé, quá đẹp. Nghĩ cũng thương nó. Giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho 2 em", cô viết.

Theo Hòa Minzy, bạn trai sinh năm 1995 (cùng tuổi cô), quê Bắc Giang cũ. Gia đình anh làm nông, trồng lúa, vải, rau. Anh công tác trong quân đội, mang hàm đại úy. Hai người gặp gỡ từ chương trình Sao nhập ngũ 2022 (mùa có Hòa Minzy, Độ Mixi, Minh Tú, Anh Tú, Duy Khánh, Puka, Cara Phương và S.T Sơn Thạch tham gia).

Nữ ca sĩ từng có dịp trở lại doanh trại quân đội thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân, từng đăng ảnh chung với Văn Cương trên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ khoảnh khắc Hòa Minzy nắm tay người yêu. Họ khen cả hai đẹp đôi và mong sớm nhận thiệp cưới.

Nhã Phương, Đức Phúc, Ninh Dương Lan Ngọc, Vân Hugo, S.T Sơn Thạch... xúc động khi đồng nghiệp hạnh phúc. Erik chia sẻ: "Thật lòng mà nói, bé út chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồ, ngày được thấy tình yêu này của anh chị chính thức được bước ra ngoài ánh sáng. Nhìn chị hạnh phúc như bây giờ, em thấy vui thay cho chị rất nhiều. Sau tất cả những gì chị đã đi qua, cuối cùng chị cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên".

Hương Giang còn gọi người yêu của Hòa Minzy là "em rể bảnh" trong khi MC Phí Linh bình luận: "Em Bo bảo mẹ Hòa là mẹ lấy bố Cương nhanh lên rồi đấy. Mẹ làm thế nào thì làm đi".

Hòa Minzy trả lời từng bình luận của đồng nghiệp và đông đảo khán giả. Cô viết: "Em cảm ơn mọi người vì đã thương em".

Đoạn clip công khai chuyện tình cảm của Hòa Minzy "gây sốt" mạng xã hội. Hiện clip này ghi nhận hơn 13 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ công chúng.

Nữ ca sĩ cho biết: "Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hòa dần dần sẽ nói cho mọi người hết thôi. Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải mong".

Nhiều năm qua, Hòa Minzy không chia sẻ chuyện tình cảm. Cô tập trung cho gia đình và sự nghiệp. Ở tuổi 31, Hòa Minzy đạt nhiều thành công khi Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Đầu tháng 2, cô cũng tổ chức concert Bắc Bling tại TP.HCM, quy tụ 8.000 khán giả.

Tại đây, Hòa Minzy bật khóc, chia sẻ về những thăng trầm trong hành trình theo đuổi công việc ca hát. Nữ ca sĩ cho biết đã có thời điểm, cô nghĩ đến việc giải nghệ.

"Vào cuối năm 2017, tôi đặt lời hứa cho bản thân là nếu trong năm tiếp theo không có nổi bản hit, tôi sẽ dừng lại. Thật may mắn, anh Hoàng, nhạc sĩ của Rời bỏ đã gửi ca khúc này cho tôi. Tôi cảm ơn anh đã tin mình. Rời bỏ là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của tôi", cô nói.