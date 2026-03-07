Thói quen kỳ lạ của Jang Dong Gun

Vợ nam diễn viên chia sẻ về thói quen lau giày mỗi ngày của chồng. Go So Young tiết lộ đó là cách Jang Dong Gun giải tỏa áp lực.

Theo Osen, trên kênh cá nhân, Go So Young, vợ Jang Dong Gun đăng tải video, quay lại một góc trong căn nhà trị giá 16,4 tỷ won của vợ chồng cô. Trong đó, cô khoe bộ sưu tập giày lên tới hàng chục đôi với các kiểu dáng, mẫu mã và thương hiệu khác nhau.

"Tôi nghĩ các bạn khá tò mò về những đôi giày mà tôi thường đi. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị những đôi giày hay mang dạo gần đây. Ngoài ra, có cả những đôi giày tôi mới mua nữa", cô mở đầu.

Vợ Jang Dong Gun kể giày thể thao chiếm khoảng 80% trong bộ sưu tập. Trước đây, cô thường đi giày cao gót nhưng hiện tại, Go So Young trung thành với các mẫu giày bệt, thể thao.

"Khi đi giày cao gót, tôi cảm thấy rất khó chịu và dáng đi trở nên kỳ lạ. Ở tuổi của chúng tôi, nếu ngã, xương sẽ khó lành. Bây giờ, tôi càng ngày càng sợ. Vì thế, tôi chủ yếu đi giày thể thao. Tôi thường đi giày rộng hơn nửa size và ghét cảnh phải vật lộn để xỏ chúng vào", cô chia sẻ.

Vợ chồng Go So Young trải qua nhiều năm đồng hành, gắn bó. Ảnh: Sport Korea.

Bên cạnh đó, Go So Young kể chồng cô đánh bóng, lau giày mỗi ngày. Điều này giúp nam diễn viên giảm căng thẳng. Ngoài ra, Jang Dong Gun còn hiểu rõ về từng thương hiệu giày hơn cả vợ.

"Tôi không biết gì về mẫu giày, số hiệu Nike hay Asics cả. Nhưng chồng tôi là chuyên gia về giày dép. Đôi giày thể thao yêu thích của tôi là sản phẩm hợp tác giữa Loro Piana và New Balance. Khi đi đôi này, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi thích đến nỗi thường xuyên sử dụng. Hiện tại, tôi phải cho chúng tạm nghỉ một thời gian. Kiểu dáng rất đẹp và màu sắc sang trọng", Go So Young nói.

Vợ chồng diễn viên hiện sống trong căn penthouse đắt đỏ bậc nhất ở Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul.

Jang Dong Gun từng nổi tiếng với các phim như Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông, The Coast Guard, Taegukgi: The Brotherhood of War, Typhoon.

Jang Dong Gun và Go So Young bén duyên từ đầu thập niên 1990 khi hợp tác trong Gió thổi khúc tình yêu. Năm 2010, họ tiến đến hôn nhân. Khi đó, nữ diễn viên đã mang thai 4 tháng.

Sau đám cưới, Go So Young tập trung kinh doanh, mở thương hiệu thời trang bên cạnh việc chăm sóc hai con.