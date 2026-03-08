Hoàng Dũng cưới quản lý

Hoàng Dũng thông báo đã kết hôn với Khánh Linh cách đây 6 năm. Người bạn đời của anh là quản lý, đồng hành với nam ca sĩ trong sự nghiệp âm nhạc.

Tối 8/3, Hoàng Dũng thông báo đã kết hôn vào lúc anh 25 tuổi. Anh cũng khoe ảnh trong ngày đăng ký kết hôn với Khánh Linh. Cả hai trải qua 6 năm gắn bó, đồng hành. Khánh Linh đồng thời là quản lý nhiều năm qua của Hoàng Dũng. Cô ở bên cạnh động viên, ủng hộ và hỗ trợ nam ca sĩ trong nhiều sản phẩm nhạc, concert quan trọng.

"Cuộc sống lúc nào cũng có em. Có những ngày mình nằm dài chẳng làm gì cả, có những khi mình quay cuồng cùng những dự án liên miên. Chính em là người đặt tên cho album 25 và gom những demo mà anh vứt xó thành một đĩa nhạc. Chính em là người bảo anh sửa lại bài Nàng Thơ và phát hành dù anh đã tính vứt nó đi từ lâu rồi. EP Yên cũng làm cùng em, Xoay Tròn cũng thế. Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn. Vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp. Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần 'ngoan' và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp", nam ca sĩ chia sẻ.

Hoàng Dũng và Khánh Linh trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành. Ảnh: FBNV.

Trong bài đăng, Hoàng Dũng dành nhiều lời "có cánh" cho nửa kia. Anh cho biết tình yêu không chỉ là cái nắm tay, nụ hôn hay lời hứa, mà còn là sự đồng điệu, tin tưởng, đồng hành và cam kết. Cả hai từng có nhiều đêm thức trắng để kể về tất cả chuyện tốt xấu của nhau trong quá khứ.

"Gặp em, tự dưng anh hiểu ra rằng tình yêu có sức mạnh to lớn thế nào và hiểu được rằng tại sao con người chúng ta lại đuổi theo tình yêu qua hàng ngàn năm như thế... Đồng hành là khi em nói rằng em muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp. Cam kết là khi anh hình thành suy nghĩ rằng mình muốn ở cạnh con người này vài chục năm sau của cuộc đời, và phải là người này", anh bày tỏ.

Hoàng Dũng (sinh năm 1995) là á quân The Voice 2015. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Yếu đuối, Nép vào anh và nghe anh hát, Đôi lời tình ca, Vì anh vẫn, Đi đâu để thấy hoa bay, Nàng thơ...