Trấn Thành nói về vai diễn trong bom tấn Hàn Quốc

Thông qua trang cá nhân, Trấn Thành xác nhận tham gia đóng bom tấn của đạo diễn Kim Han Min. Anh cho biết phải học ba ngôn ngữ để đảm nhận vai diễn.

Chiều 9/3, đạo diễn Trấn Thành đăng tải loạt ảnh trong buổi đọc kịch bản cho dự án Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Ngoài Trấn Thành còn có dàn diễn viên Hàn gồm Park Myung Hoon, Park Bo Gum, Joo Won, Choi Gwi Hwa, Lee Soon Won cùng đạo diễn Kim Han Min.

Trấn Thành cho biết anh sẽ tham gia vai Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Đạo diễn Thỏ ơi phải học ba ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), Tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ khi góp mặt trong bom tấn cổ trang.

"Thật vinh dự cho Trấn Thành khi được góp mặt trong một dự án siêu to khổng lồ như thế này tại Hàn Quốc. Thành sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh thân thương đã yêu mến và tin tưởng trong suốt 2 thập kỷ làm nghề vừa qua", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành và dàn diễn viên trong buổi đọc kịch bản phim Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Ảnh: @tranthanh.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới Trấn Thành.

Kal: Thanh kiếm của Godumakhan lấy bối cảnh giai đoạn sau khi vương triều Cao Câu Ly sụp đổ, xoay quanh một người đàn ông bị mất ký ức và trở thành nô lệ, sau đó tham gia vào đại hội quyết đấu để giành lấy thanh kiếm huyền thoại. Tác phẩm được giới thiệu là phim hành động cổ trang quy mô lớn, kết hợp nhiều yếu tố võ thuật và bối cảnh lịch sử.

Dự án quy tụ nhiều diễn viên Hàn Quốc như Park Bo Gum trong vai Chilseong - một võ sĩ mất ký ức bị đưa vào đấu trường nô lệ sau khi Cao Câu Ly sụp đổ. Joo Won đảm nhận vai Gye Pil Hyeok, chiến binh lạnh lùng đại diện cho người Đột Quyết tham gia đại hội quyết đấu giữa các liên minh.

Người cầm trịch dự án là Kim Han Min. Ông là đạo diễn của phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc - The Admiral: Roaring Currents (2014) thu hút hơn 17,6 triệu lượt khán giả ra rạp, với doanh thu 140 triệu USD .

Kim Han Min cho biết ông dành nhiều tâm huyết cho dự án điện ảnh Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Ông hy vọng tác phẩm sẽ lan xa, thu hút khán giả không chỉ ở Hàn Quốc, châu Á, mà còn toàn thế giới.