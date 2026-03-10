Jennie mặc hở bạo

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ ba, 10/3/2026 08:15 (GMT+7)
Jennie tiếp tục theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo với bộ trang phục dạng lưới, lộ nội y và khoe eo thon trong sự kiện mới đây.

Jennie vừa xuất hiện ở Chanel Fall/Winter 26 Fashion Show thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week. Trong sự kiện, thành viên nhóm BlackPink chọn thiết kế táo bạo khoe nội y.

Theo W Magazine, Jennie kết hợp áo khoác cardigan dạng lưới và chân váy ton sur ton được đính cườm tinh tế. Những chi tiết trang trí màu xanh đậm lấp lánh và các hạt cườm 3D càng làm tăng thêm vẻ độc đáo. Thiết kế này gợi nhớ đến những bộ đồ dệt kim kinh điển của Chanel được ra mắt vào những năm 1920, nhưng chất liệu vải cải tiến với cách tiếp cận mới mẻ hơn. Bộ trang phục tái hiện những giá trị truyền thống của nhà mốt nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại nhờ cách phối đồ độc đáo.

Hình ảnh Jennie trong sự kiện. Ảnh: WWD.

Nữ ca sĩ phối bộ đồ Chanel với áo ngực và quần lót màu đen ton sur ton. Để tạo điểm nhấn thập niên 2000, cô để lộ phần eo, kéo váy trễ xuống hông. Jennie tạo thêm điểm nhấn màu đỏ cho bộ trang phục với chiếc túi xách da bóng và hoàn thiện set đồ bằng giày cao gót hai tông màu. Thành viên BlackPink để kiểu tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng.

Jennie vừa qua cùng nhóm nhạc BlackPink phát hành EP mới mang tên Deadline và MV chủ đề Go. Sản phẩm này gây chia rẽ trong giới chuyên môn. Tạp chí Rolling Stone hết lời khen ngợi sản phẩm âm nhạc này. Tạp chí tuyên bố trong bài đánh giá có tiêu đề "BlackPink trở lại phong độ đỉnh cao với Deadline" rằng nhóm "pha trộn giữa sự mạnh mẽ và quyến rũ theo phong cách riêng không thể nhầm lẫn của họ". AllMusic chấm điểm EP này 4 trên 5 sao và nhận xét: "Ngắn gọn và dễ nghe. Nó làm nổi bật tất cả phong cách và tâm trạng khác nhau mà bộ tứ này có thể thể hiện".

Tuy nhiên, Pitchfork đã đưa ra lời phê bình gay gắt. Trang này chấm điểm Deadline 5,7 trên 10 và chỉ trích album là "quá sơ sài, chỉ lặp lại những phong cách đã lỗi thời". Tạp chí Slant Magazine cũng đồng tình với nhận định trên và đánh giá EP 2,5 trên 5 sao. Tạp chí mô tả các bài hát trong EP là "được xây dựng dựa trên chuỗi các phần lồng ghép một cách cưỡng chế. Nó được thực hiện một cách dễ đoán với độ chính xác như sản xuất hàng loạt".

Cú lột xác ngoạn mục tạo sức mạnh cho Hàn Quốc

Trong Giải mã Hàn Quốc sành điệu (The Birth of Korean Cool), nhà báo, nhà văn Euny Hong lý giải cú lột xác ngoạn mục của Hàn Quốc không chỉ nhờ phát triển công nghiệp nặng hay công nghệ, mà còn nhờ một chiến lược "quyền lực mềm" bài bản. Chính phủ đã biến văn hóa đại chúng, từ Kpop, K-drama đến kimchi và điện ảnh, thành mũi nhọn xuất khẩu, giúp Hàn Quốc không chỉ giàu có mà còn “ngầu” hơn trong mắt thế giới.

Minh Hạo

