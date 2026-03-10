Hề Mộng Dao sau sóng gió đời tư

Hề Mộng Dao vừa đón sinh nhật tuổi 37 bên ông xã Hà Du Quân và các con. Trước đó, chồng cô bị tố ngoại tình.

HK01 đưa tin Hề Mộng Dao đăng tải bức ảnh gia đình 4 người trong bữa tiệc mừng sinh nhật cô lên mạng xã hội. Người mẫu viết chú thích: “Cùng nhau ước một điều ước sinh nhật”.

Trong bức ảnh, nữ người mẫu diện áo len ngắn tay màu be, khoe vẻ ngoài rạng rỡ. Bên cạnh cô, ông xã Hà Du Quân mặc áo khoác đen phối áo phông trắng đơn giản.

Trên bàn đặt 3 chiếc bánh sinh nhật được trang trí tỉ mỉ, trong đó có chiếc bánh với họa tiết vỏ sò, cùng các mẫu bánh hình trái tim và hình tam giác. Một số cư dân mạng cho rằng những chiếc bánh này có thể được chuẩn bị bởi các thành viên trong gia đình, trong đó có 2 con của cặp đôi và chồng cô.

Hề Mộng Dao mừng sinh nhật bên gia đình. Ảnh: QQ.

Loạt ảnh thu hút sự chú ý. Đặc biệt, nhiều khán giả khen ngợi ngoại hình trẻ trung của Hề Mộng Dao.

Nữ người mẫu từng thẳng thắn chia sẻ cô đã thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ. Theo nhiều ý kiến, điều này giúp ngoại hình của cô trẻ trung hơn khi đứng cạnh chồng là Hà Du Quân. Phong cách trang điểm của Hề Mộng Dao trong các hình ảnh gần đây cũng được nhận xét mang hơi hướm trẻ trung, tươi sáng.

Trong giới giải trí, việc quản lý ngoại hình được xem là một phần của công việc. Không ít nghệ sĩ lựa chọn các phương pháp thẩm mỹ để duy trì hình ảnh trước công chúng và ống kính máy ảnh. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cũng cho rằng để giữ vẻ ngoài trẻ trung lâu dài, yếu tố quan trọng vẫn là lối sống lành mạnh như tập luyện thể thao, ngủ đủ giấc, chế độ ăn uống hợp lý và duy trì tinh thần tích cực.

Giữa năm 2025, Hà Du Quân bất ngờ vướng tin có con riêng với thành viên nhóm By2. Ngoài ra, Hà Du Quân còn bị tố mập mờ với em gái cùng cha khác mẹ kèm theo đó là những hình ảnh gần gũi thuở nhỏ của 2 người. Sau đó, Hà Du Quân đích thân lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết: “Đừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi còn chẳng hiểu nổi nữa là”.

Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu Hề Mộng Dao vào năm 2019, sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng tại Thượng Hải. Hề Mộng Dao là cựu người mẫu Victoria’s Secret. Cặp đôi có hai con con trai Hà Quảng Sân (Ronaldo, sinh năm 2019) và một con gái (sinh năm 2022).