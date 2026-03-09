Chiêu của ca sĩ Việt

Việc phát hành sản phẩm theo mùa hay sự kiện xã hội không phải mới nhưng đang ngày càng được ca sĩ Việt đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Những năm gần đây, việc phát hành sản phẩm âm nhạc gắn với các sự kiện xã hội hoặc mùa lễ hội dần trở thành chiến lược quen thuộc của nghệ sĩ Việt. Không chỉ đơn thuần là chọn thời điểm ra mắt, nhiều ê-kíp còn chủ động xây dựng chủ đề, thông điệp và chiến dịch truyền thông xoay quanh từng cột mốc trong năm.

Hướng đi của Đức Phúc, Hòa Minzy

Một trong những ví dụ rõ nét là giai đoạn trước thềm Quốc khánh năm 2025. Thị trường âm nhạc khi đó ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các ca khúc, MV mang chủ đề quê hương, đất nước. Lực lượng tham gia khá đa dạng, từ những nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm như Tùng Dương hay Hà Lê, đến lớp nghệ sĩ trẻ hơn như Trang Pháp, Hòa Minzy, DTAP, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Quân A.P, Phương Mỹ Chi…

Hiếm khi thị trường nhạc Việt chứng kiến số lượng tác phẩm cùng chủ đề ra mắt dồn dập như thời điểm tháng 9/2025. Đáng nói các dự án đều được đầu tư kỹ càng với hình ảnh, nội dung đẹp, chỉn chu, câu chuyện, thông điệp tích cực, ý nghĩa.

DTAP thậm chí thực hiện cả album Made in Vietnam với sự góp sức của hơn 20 ca sĩ với đủ phong cách, độ tuổi. Ngoài MV chủ đề cùng tên album có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, ê-kíp còn thực hiện các MV hoặc video visualizer cho ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, Bài ca tôm cá, Trái tim con đập lần nữa, Con rồng thức giấc… Như tiêu đề sản phẩm, album này đậm chất Việt Nam, về mọi thứ, từ chất liệu, nội dung đến thông điệp.

Nhiều sản phẩm được phát hành thời điểm đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được sử dụng rộng rãi trong các video, chương trình hay hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu là ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành một trong những sản phẩm được chia sẻ rộng rãi trong dịp này. Đến nay, MV này đạt 36 triệu lượt xem, góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức uống nước nhớ nguồn cho khán giả, đặc biệt thế hệ trẻ.

Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy là một trong những sản phẩm lan tỏa nhất dịp Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: FBNV.

Trên thực tế, việc phát hành nhạc theo “mùa” không phải là điều mới mẻ. Từ nhiều năm trước, nghệ sĩ đã quen thuộc với việc ra mắt ca khúc vào dịp Tết, mùa hè hoặc các ngày lễ lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường âm nhạc cạnh tranh hơn và nền tảng số đóng vai trò ngày càng quan trọng, cách làm này dần được nâng cấp về quy mô lẫn tính chiến lược. Thay vì đơn lẻ từng ca khúc, nhiều nghệ sĩ và ê-kíp xây dựng cả chuỗi sản phẩm xoay quanh một thời điểm cố định trong năm.

Trường hợp của Đức Phúc là ví dụ đáng chú ý. Trong vài năm trở lại đây, nam ca sĩ gần như định hình hình ảnh gắn với mùa Valentine. Anh đều đặn phát hành MV vào dịp Valentine's Day. Các sản phẩm của anh thường mang màu sắc lãng mạn, tập trung vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Đúng ngày 14/2 năm nay, Đức Phúc tiếp tục giới thiệu MV Hơn cả hạnh phúc. Trước đó, anh cũng từng ra mắt nhiều ca khúc trong cùng “khung thời gian” như Chăm em một đời, Đi chùa cầu duyên, Em đồng ý (I Do) hay Ngày đầu tiên. Không chỉ chọn thời điểm phát hành, ê-kíp của nam ca sĩ còn đưa từ khóa Valentine và các hashtag liên quan vào tiêu đề hoặc chiến dịch quảng bá, qua đó dần tạo nên sự gắn kết giữa tên tuổi của anh với mùa lễ này.

Các sản phẩm đều được ê-kíp Đức Phúc đầu tư lớn như thể đó là một dự án chiến lược, nhằm nâng tầm tên tuổi chứ không còn đơn thuần chỉ là MV giải trí. Chẳng hạn, ở MV I Do, Đức Phúc kết hợp ban nhạc huyền thoại thế giới 911.

Cách xây dựng hình ảnh của Đức Phúc phần nào gợi nhớ đến mô hình từng rất thành công tại Kpop. Nhóm nhạc nữ Sistar từng được khán giả gọi là “nữ hoàng mùa hè” khi liên tục phát hành các ca khúc sôi động mỗi khi mùa hè đến. Những bản hit mang màu sắc lễ hội của nhóm gần như trở thành “nhạc nền quen thuộc” cho thời điểm này trong nhiều năm. Chuỗi hit được nhóm phát hành vào giai đoạn này trong các năm như Loving U, Touch My Body, Shake It… với hình tượng quyến rũ, khỏe khoắn đã định hình trong khán giả Hàn Quốc tâm lý hễ đến mùa hè là mong đợi sự trở lại của Sistar.

Trở lại Vpop, vào đợt Quốc tế Phụ nữ 8/3 mới đây, nhiều MV về chủ đề này cũng ra. Nổi bật là Hoa hồng ai vun trồng của Minh Hằng và Tóc Tiên.

Từ những ví dụ trên, có thể thấy phát hành nhạc theo mùa hoặc theo sự kiện xã hội đang dần trở thành một cách định vị thương hiệu của nghệ sĩ. Khi được thực hiện có chiến lược, nó không chỉ giúp sản phẩm dễ dàng hòa vào bầu không khí chung của từng thời điểm mà còn giúp nghệ sĩ tạo dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc ngày càng đông đúc.

Cơ hội đi cùng áp lực

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Ngô Minh Tài nhận định hướng phát hành trên được gọi là nhạc theo mùa, theo chủ đề - lễ hội. Mọi năm đều có những tác phẩm mới được sản xuất theo dịp lễ hội nói chung. Đây là điều bình thường của thị trường âm nhạc. Chỉ khác nhau là mỗi năm, sản phẩm của các ca sĩ được đầu tư lớn, chất lượng và mới hơn trong phong cách âm nhạc, ngày càng gần hơn với xu hướng trên thế giới.

Riêng 2025 là năm bùng nổ âm nhạc về quê hương - đất nước. Dường như các nghệ sĩ đều hưởng ứng theo cách này hoặc cách khác với nhiều lý do. Vì trong mỗi con người, vùng đất nồng nàn nhất chính là nơi mình sinh ra và Đất nước đang ở thời điểm đặt mục tiêu vươn cao, nên tính lan tỏa càng lớn, các ca sĩ, nhạc sĩ càng muốn là được một phần trong sự kiện trọng đại của quê hương bằng khả năng chuyên môn của mình.

Lý giải về xu hướng phát hành nhạc theo mùa, nhạc sĩ đánh giá vào thời điểm trên, các bài hát dễ lan tỏa và nhu cầu nghe được nhiều hơn, bên cạnh đó tăng thêm sự nhận diện cho ca sĩ. Có thể nói, họ được hỗ trợ truyền thông một cách tự nhiên và rộng rãi.

Đức Phúc và nhóm nhạc 911 trong MV I Do. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, hướng làm này cũng tồn tại mặt trái. Đầu tiên là việc bị so sánh từ khán giả, chẳng hạn cùng một bài hát nhưng nhiều ca sĩ trình diễn. Dù xét từ góc độ chuyên môn, mỗi ca sĩ đều có cách xử lý riêng, trong từng mạch nhỏ của bài.

“Chưa kể, việc cạnh tranh quá lớn khi nhiều MV cùng thể loại ra mắt cùng thời điểm khiến nghệ sĩ áp lực. Quá nhiều sản phẩm ra mắt cùng lúc, lượng khán giả sẽ bị phân tán và bài hát dễ bị trôi. Do đó, cách định hướng ra mắt sản phẩm rất quan trọng. Và điều quan trọng không kém là chất lượng nội tại của bài hát. Áp lực càng lớn, sự sáng tạo càng phải mạnh mẽ, khác biệt và những cái mới trong âm nhạc ngày càng nhiều hơn. Quan trọng hơn, nó đòi hỏi nghệ sĩ càng phải đặt trái tim, tâm huyết sâu hơn trong mỗi sản phẩm”, nhạc sĩ nói.