Jisoo (BlackPink) gây tranh cãi

Diễn xuất của Jisoo trong phim mới vẫn chưa làm hài lòng khán giả, đặc biệt sau khi nữ ca sĩ tiết lộ việc cô không buồn trong ngày đóng máy.

Tranh cãi xoay quanh khả năng diễn xuất của Jisoo (BlackPink) tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, tờ Xports News đưa tin. Ngày 6/3, kênh YouTube của Hyeri đăng tải video hậu trường bộ phim Boyfriend on Demand. Video thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của hai diễn viên chính Jisoo và Seo In Guk.

Trong video, các nghệ sĩ chia sẻ về quá trình quay phim cũng như cảm xúc trong ngày ghi hình cuối cùng. Jisoo cho biết cô chỉ mới có cảnh quay chung với Kim Young Dae ở phân đoạn cuối. Theo lời nữ ca sĩ, lịch quay khi đó khá gấp nên hai người nhanh chóng hoàn thành cảnh chung.

Jisoo tiếp tục gây bàn tán về diễn xuất. Ảnh: Money Today.

Sau đó, Hyeri nhắc tới Kim Young Dae và cho biết đồng nghiệp có thể khá xúc động trong ngày quay cuối. Theo lời Hyeri, sau khi chụp ảnh tập thể cùng ê-kíp làm phim, Kim Young Dae xúc động rơi nước mắt.

Tiếp đó, Jisoo hỏi Seo In Guk từng khóc trong ngày đóng máy chưa, nam diễn viên trả lời “có”. Hyeri cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Cô cho biết mỗi khi nghĩ tới việc dự án kết thúc và các diễn viên phải chia tay nhau, cô thường không kìm được nước mắt.

Trong khi đó, phản ứng của Jisoo lại trái ngược. Nữ ca sĩ cho biết bản thân không khóc trong ngày quay cuối. Theo cô, các đạo diễn là người xúc động hơn nên cô chủ yếu ở bên an ủi họ. Jisoo nói cô cố gắng suy nghĩ về cảm xúc trong khoảnh khắc đó, nhưng không thật sự cảm thấy buồn. Thay vào đó, cô nhớ bầu không khí khá rộn ràng khi mọi người chụp ảnh kỷ niệm.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, phát biểu của Jisoo nhanh chóng gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng phản ứng của thành viên nhóm BlackPink cho thấy cô thiếu gắn bó với dự án hoặc chưa thực sự nhập tâm vào vai diễn. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, không ít bình luận chỉ ra việc Jisoo chưa đặt toàn bộ cảm xúc, tâm huyết vào vai diễn khiến cô diễn xuất gượng gạo, nhiều lần gây tranh cãi, Xports News cho biết.

Tuy vậy, nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ. Họ cho rằng cảm xúc trong ngày đóng máy là điều mang tính cá nhân và mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Không rơi nước mắt không đồng nghĩa với việc thiếu trân trọng dự án.

Trong Boyfriend on Demand, Jisoo đảm nhận vai Mirae, một họa sĩ webtoon cảm thấy mệt mỏi với thực tế và tìm kiếm trải nghiệm tình cảm thông qua trò chơi mô phỏng hẹn hò. Bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn, xoay quanh câu chuyện tình yêu trong thế giới ảo.

Jisoo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với dự ánSnowdrop của JTBC vào 2021. Sau tác phẩm này, cô tiếp tục tham gia loạt phim Newtopia của Coupang Play và dự án điện ảnh Omniscient Reader's Viewpoint. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhiều lần vướng tranh luận về diễn xuất, đặc biệt là khả năng phát âm và cách thể hiện cảm xúc.

Chính vì vậy, ngay từ trước khi phát sóng, Boyfriend on Demand đã nhận được nhiều sự chú ý lẫn hoài nghi. Sau khi phim ra mắt, phản ứng của khán giả tiếp tục chia thành hai chiều. Một số người cho rằng Jisoo đang tiến bộ, trong khi những ý kiến khác nhận định cô vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục về mặt diễn xuất.