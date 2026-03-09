Jessica Alba khoe bạn trai kém 11 tuổi

Jessica Alba tiếp tục đăng ảnh tình tứ bên bạn trai Danny Ramirez. Hai người vừa có chuyến du lịch ở Mexico.

Ngày 9/3, tờ Foxnews đưa tin Jessica Alba chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh được chụp trong kỳ nghỉ của cô và bạn trai Danny Ramirez tại thành phố Mexico. Trong số đó có hình ảnh nữ diễn viên hôn lên má Ramirez và một bức ảnh khác Ramirez hôn lên má cô.

Nữ diễn viên chú thích cho loạt ảnh: "Tuần tuyệt vời nhất ở một trong những thành phố yêu thích của tôi - no căng bụng, hạnh phúc ngập tràn".

Trong chuyến đi Jessica Alba thưởng thức món taco. Nữ diễn viên cũng cùng bạn trai đi dạo quanh thành phố.

Khoảnh khắc lãng mạn của Jessica Alba và bạn trai. Ảnh: @Jessicaalba.

Alba và Ramirez lần đầu tiên được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau là vào giữa 2025. Thời đểm đó, họ được bắt gặp trở về Los Angeles từ Cancún, Mexico.

Theo một nguồn tin của Us Weekly "hai người là bạn bè trước khi tiến tới mối quan hệ yêu đương và có rất nhiều bạn chung".

Hai người sau đó sánh bước cùng nhau tại buổi ra mắt phim Valentina trong khuôn khổ Liên hoan phim Mill Valley vào 3/10/2025. Không lâu sau đó, khi đang ở Australia để quay bộ phim mới The Mark, Alba công khai mối quan hệ của cô với ngôi sao Top Gun.

Thời điểm đó, nữ diễn viên chia sẻ bức ảnh chụp cảnh cô và Ramirez nắm tay nhau đi xuống cầu thang gỗ dẫn ra bãi biển. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội.

Tháng 2/2025, Jessica Alba chính thức đệ đơn ly hôn với chồng Cash Warren sau 17 năm chung sống. Jessica Alba kết hôn Cash Warren vào 19/5/2008 và có 3 người con: Honor, Haven và Hayes.

Jessica Alba sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 13 trong Camp Nowhere, tiếp theo là The Secret World of Alex Mack và nổi tiếng ở tuổi 19 với vai diễn chính trong loạt phim truyền hình Dark Angel (2000-2002). Sau đó, cô tham gia hàng loạt dự án nổi tiếng khác, chẳng hạn Fantastic Four, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Good Luck Chuck, The Eye, Valentine's Day, Little Fockers...