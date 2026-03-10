Nhung Gumiho cưới ngày 29/3

Nữ diễn viên và nhạc sĩ Andiez Nam Trương sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 29/3. Cả hai trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành.

Thông qua trang cá nhân, Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương đăng tải bộ ảnh cưới. Cả hai thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 29/3 sau nhiều năm gắn bó.

Bộ ảnh được thực hiện trong studio. Trong loạt hình, cô dâu diện đầm trắng cúp ngực, rạng rỡ bên người bạn đời. Andiez Nam Trương lịch lãm với vest tối màu. Cả hai hạnh phúc khoe nhẫn cưới.

"Hành trình mình yêu nhau tuyệt vời, có nhau làm bạn đời", Nhung Gumiho chia sẻ. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc cho đôi uyên ương.

Ảnh cưới của Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho. Ảnh: FBNV.

Họ tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 1. Trước đó, Andiez Nam Trương cầu hôn Nhung Gumiho tại Hàn Quốc hồi tháng 6/2025.

Andiez được biết tới là nhạc sĩ đã hợp tác với Chi Pu trong ca khúc Tôi vẫn hát, Đóa hoa hồng. Ngoài ra, anh còn kết hợp với Jun Phạm, Will, Yến Trang, Anh Tú… trong loạt ca khúc Cô gái nhà bên, Tận cùng nỗi nhớ, Yêu như cách em từng, Let Me Know, Mảnh ghép (OST Trường sinh quyết), Suýt nữa thì (OST Chuyến đi thanh xuân)... Anh từng góp mặt trong Sing My Song 2018 và giành vị trí á quân.

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) hoạt động đa năng, là người mẫu ảnh, diễn viên, MC. Năm 2018, cô từng tham gia show hẹn hò Vì yêu mà đến. Sau đó, Nhung Gumiho góp mặt ở một số dự án phim. Cô sở hữu vẻ ngoài thu hút, nữ tính.