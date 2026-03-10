Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái đóng MV của HIEUTHUHAI được nhận xét 'giống Tăng Mỹ Hàn'

  • Thứ ba, 10/3/2026 11:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người mẫu Joan Tina tham gia diễn xuất trong MV mới nhất của HIEUTHUHAI. Trong nhiều góc quay, cô được nhận xét giống Tăng Mỹ Hàn.

HIEUTHUHAI vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV Người im lặng gặp người hay nói. Sản phẩm hiện ghi nhận hơn 700.000 lượt xem trên YouTube. MV được đầu tư chỉn chu song âm nhạc và giọng hát của nam rapper đang gây tranh luận. Đồng hành cùng HIEUTHUHAI trong sản phẩm này là người mẫu Joan Tina. Cả hai có nhiều cảnh tình tứ trên sân thượng, thang máy, tiệm photobooth... Trong nhiều góc quay, Joan Tina được nhận xét có nhiều nét giống Tăng Mỹ Hàn - bạn gái nam rapper.

Trên trang cá nhân, Joan Tina vừa chia sẻ lại đường link MV của HIEUTHUHAI. Dưới bình luận, nhiều người khen sắc vóc và diễn xuất của người mẫu trẻ. Đáng chú ý, Negav cũng để lại tương tác dưới bài đăng này của Joan Tina.

Joan Tina lần đầu tham gia diễn xuất trong MV. Trước đây, cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh. Cô chụp lookbook cho nhiều nhãn hàng trong thời gian qua. Trên trang cá nhân với hơn 51.000 lượt theo dõi, người đẹp chăm chỉ cập nhật những hình ảnh trong công việc, cuộc sống đời thường.
Người mẫu sinh năm 2004 sở hữu sắc vóc nóng bỏng, gợi cảm và khuôn mặt hài hòa. Cô theo đuổi phong cách thời trang năng động, thời thượng. Nhờ lợi thế hình thể, Joan Tina thoải mái thử sức với các outfit khác nhau, từ cá tính đến ngọt ngào, nữ tính.

Cô chuộng những mẫu đầm cúp ngực hoặc ôm sát để khoe khéo vòng eo và bờ vai thanh mảnh. Theo chia sẻ của người mẫu, ngoài công việc, cô thích đi du lịch, cà phê một mình và chụp ảnh.

Nhờ tham gia MV của HIEUTHUHAI, trang cá nhân của Joan Tina được nhiều người tìm kiếm và tương tác nhiều hơn.

An Nhi

Ảnh: IGNV

tăng mỹ hàn HIEUTHUHAI tăng mỹ hàn Joan Tina

