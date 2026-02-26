Đạo diễn Việt tính toán để không phải bán nhà khi làm phim

Trở lại điện ảnh sau 7 năm, Chung Chí Công cho biết anh và vợ đã phải tính toán, dành dụm để làm phim. Anh mong dự án đủ tiền hoàn vốn.

7 năm trước, Chung Chí Công phải lên tiếng kêu cứu vì Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi ế ẩm khi phát hành ngoài rạp. Anh từng "đi vào lịch sử điện ảnh Việt" khi là đạo diễn đầu tiên đứng ra kêu gọi 150.000 bạn trẻ "giải cứu" bộ phim điện ảnh đầu tay bởi số suất chiếu dành cho dự án rất ít ỏi, lượng vé bán ra không cao như mong muốn và đứng trước nguy cơ sớm bị loại khỏi rạp.

7 năm sau, đạo diễn tái xuất với Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, âm nhạc, quy tụ toàn gương mặt mới, ngoài Nguyễn Hùng - vốn được biết đến ở lĩnh vực âm nhạc.

Phát hành giữa bối cảnh sức nóng của thị trường phim Tết vẫn chưa hạ nhiệt, trong khi một vài dự án điện ảnh khác cũng sắp sửa trình chiếu, Cảm ơn người đã thức cùng tôi tiếp tục là "bài toán thương mại" khó khăn với Chung Chí Công.

Song trong lần trở lại này, nam đạo diễn cho biết anh và vợ đã cùng ngồi xuống, tính toán để "nếu như mọi chuyện may mắn đi chăng nữa, vợ chồng không phải bán bất cứ căn nhà nào cả".

Nhiều năm trả nợ sau thất bại của phim đầu tay

Chung Chí Công xúc động khi bộ phim điện ảnh thứ hai của anh được chính thức ra mắt sau nhiều khó khăn, thăng trầm. Nam đạo diễn kể lại sau khi Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi (2019) thua lỗ, vợ chồng anh phải trải qua nhiều năm cày cuốc để trả nợ. Cả hai đi làm quảng cáo với ước mơ duy nhất là đủ tiền làm phim tiếp theo.

Lúc bắt đầu nhen nhóm ý tưởng làm phim trở lại, người đầu tiên mà Chung Chí Công là vợ. Ngay lập tức, vợ anh hỏi lại: "Anh phải trả lời cho em một câu thôi: Với dự án này, anh muốn làm vì bộ phim hay doanh thu?. Và dù câu trả lời thế nào, anh cũng phải làm tới cùng cho em".

Chung Chí Công cho biết anh đã tính toán để không phải bán bất cứ căn nhà nào khi làm phim.

Với câu hỏi từ vợ, Chung Chí Công chưa có sẵn đáp án. Anh vẫn tiếp tục đi làm quảng cáo dù trong lòng luôn ấp ủ mong muốn tái xuất thị trường điện ảnh. Sau khi đã trả hết nợ và gom được một số tiền đủ để làm phim điện ảnh tiếp theo, Chung Chí Công mới trả lời vợ rằng "Anh muốn làm một bộ phim, không phải vì doanh thu".

"Vợ chồng tôi đã đi làm, cày bừa để đảm bảo rằng không có căn nhà nào phải bán ở dự án này, dù cho chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi phim không may mắn đi chăng nữa, chúng tôi vẫn không chới với. Lần này, tôi may mắn có vợ đi cùng. Đó cũng là lý do phim có tên Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Vì tôi muốn có một người thức cùng mình và luôn đặt cho bản thân câu hỏi rằng chọn phim hay chọn doanh thu", đạo diễn chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc bộ phim không có nổi một "ngôi sao phòng vé" và tiềm năng thương mại dự án kém khả quan, Chung Chí Công phản hồi: "Trước tiên, tôi chọn diễn viên vì phù hợp nhân vật. Tôi và các bạn hợp nhau trong tinh thần của dự án. Trong suốt 7 năm đi làm quảng cáo, nhiều diễn viên trẻ tâm sự với tôi rằng họ tự ti vì không là ai cả trong thị trường điện ảnh. Tôi muốn thông qua dự án này cổ vũ họ. Các bạn không vô danh, chỉ là chưa may mắn trên hành trình này".

'Nguyễn Hùng tự nhắn tin cho tôi và xin casting'

Tại sự kiện công chiếu, sự xuất hiện của Nguyễn Hùng gây chú ý. Chủ nhân hit Phép màu cho biết với điện ảnh, anh không tính toán quá nhiều. Nhưng khi cơ hội đến và thấy bản thân đủ khả năng, Nguyễn Hùng đều muốn thử sức, tìm mọi cách để làm.

Với Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Nguyễn Hùng cũng tự tìm cách liên hệ, sau đó trực tiếp nhắn tin cho Chung Chí Công để xin casting.

Nguyễn Hùng tự nhắn tin cho Chung Chí Công để xin casting phim.

Tiếp lời Nguyễn Hùng, Chung Chí Công đánh giá cao nam ca sĩ ở sự quyết liệt, chủ động đi tìm cơ hội.

"Tôi vẫn nhớ một ngày trước khi buổi casting diễn ra, Hùng nhắn tin cho tôi với nội dung: 'Anh Công, em muốn casting phim của anh'. Lúc đó thật sự là đã full lịch casting rồi. Không hiểu sao đó, một bạn diễn viên đột nhiên có việc đột xuất, không đến casting được. Và tôi đã gọi điện cho Hùng lên TP.HCM để casting", đạo diễn kể.

Anh chia sẻ lần đầu gặp Nguyễn Hùng là tại một quán cà phê và nam ca sĩ "trông rất nghệ sĩ indie, với gương mặt lạ mà điện ảnh Việt đang thiếu".

Trong buổi casting, Nguyễn Hùng gây ấn tượng mạnh với nam đạo diễn. Anh nhanh chóng được chọn vì hợp vai và sự quyết liệt theo đuổi đam mê. Thời điểm đó, Nguyễn Hùng cũng chỉ mới nổi tiếng sau thành công của Phép màu.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi là dự án điện ảnh đầu tiên của Nguyễn Hùng. Do vậy, nam ca sĩ mong nhận được sự ủng hộ, đón nhận từ phía khán giả.

"Khi xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc, tôi đều nhận được giá trị lớn. Tôi mong muốn làm được điều đó giống như những gì mình từng nhận lại. Đó là động lực để tôi làm mọi việc. Bản thân tôi chưa rõ ràng lắm về con đường điện ảnh của mình. Dù vậy, mong mọi người hãy dịu dàng với bộ phim này", Nguyễn Hùng cho biết.