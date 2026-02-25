'Chàng thơ' cao 1,92 m của Trấn Thành bị chê diễn xuất

Trong số dàn cast của "Thỏ ơi", Vĩnh Đam là người diễn xuất yếu nhất. Ở nhiều phân cảnh quan trọng, biểu cảm gương mặt và đài từ của anh khiến người xem khó chịu.

Thỏ ơi - bộ phim Tết đến từ Trấn Thành giữ được phong độ ổn định trong suốt gần vài tuần qua. Dự án sắp sửa cán mốc 300 tỷ đồng , theo thống kê từ Box Office Vietnam.

Tác phẩm thu hút người xem nhờ "khẩu vị" mới lạ trong bữa tiệc điện ảnh mùa Tết cùng bảo chứng từ thương hiệu Trấn Thành. Trong số dàn gương mặt mới của phim, Văn Mai Hương nhận nhiều thiện cảm hơn cả. Pháo, Lyly dừng lại ở mức tròn vai.

Vĩnh Đam bị chê diễn xuất trong Thỏ ơi. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, nam chính Vĩnh Đam là người gây thất vọng về mặt diễn xuất. Được trao khá nhiều đất diễn song Vĩnh Đam thể hiện mờ nhạt. Trong nhiều cảnh quay quan trọng, đòi hỏi sự nhập tâm về mặt tâm lý, mỹ nam diễn đơ, gương mặt thiếu cảm xúc. Đài từ của Vĩnh Đam cũng bị chê gượng gạo.

Các cảnh đối thoại hay bày tỏ tình cảm, ghen tuông, tranh cãi giữa Thế Phong và Hải Linh (Lyly) đều kém tự nhiên.

Bù lại, ngoại hình của Vĩnh Đam phù hợp với nhân vật Thế Phong - một doanh nhân thành đạt, điển trai nhưng đào hoa.

Thỏ ơi là dự án đánh dấu màn chạm ngõ điện ảnh của Vĩnh Đam. Trước đây, anh là người mẫu từng giành giải Nam vương HUTECH. Vĩnh Đam sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,92 m, vẻ ngoài thư sinh, gương mặt nam tính.

Song anh từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn về cộng đồng LGBTQ+. Khi đó, người mẫu từng lên tiếng xin lỗi và trả lại vương miện nam vương.

Ở thời điểm Trấn Thành công bố Vĩnh Đam là nam diễn viên chính của dự án, anh tiếp tục nhận phản ứng, chỉ trích. Sau đó, người mẫu một lần nữa lên tiếng xin lỗi. "Đam thừa nhận và xin lỗi vì trong lúc nóng giận không đủ bình tĩnh và kiểm soát, đã thốt ra những lời nói không hay, gây hiểu lầm... Đam mong mọi người lượng thứ, bỏ qua cho lỗi lầm này của mình, để Đam có cơ hội được thay đổi, tiếp tục được cống hiến", anh cho biết.

Sau Thỏ ơi, Vĩnh Đam tiếp tục góp mặt trong một phim điện ảnh khác là Bus: Chuyến xe một chiều của nữ đạo diễn Luk Vân.

Dự án còn có sự tham gia của Vân Trang, Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh.