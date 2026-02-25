Tình cũ đụng mặt bạn gái mới của Romeo Beckham

Mia Regan được cho là nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc sau khi đụng mặt bạn gái hiện tại của Romeo Beckham.

Theo Daily Mail, Mia Regan, bạn gái cũ của Romeo Beckham, được cho đã rời khỏi một bữa tiệc trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London ngay sau màn chạm mặt Kim Turnbull.

Dù trước đó Mia vẫn ngồi hàng ghế đầu để ủng hộ Romeo trình diễn trong show của Burberry, cô dường như đã chủ động tránh một cuộc chạm mặt trực tiếp tại bữa tiệc ở hộp đêm Twenty Two (Mayfair).

Được biết, Mia đến sự kiện từ khá sớm nhưng đã nhanh chóng rời đi chỉ sau 20 phút, ngay khi Romeo và Kim bước vào. Kim cũng có mặt tại show diễn này để cổ vũ bạn trai sải bước trên sàn catwalk.

Mia Regan và Romeo từng hẹn hò vào năm 2019 và chia tay vào tháng 2/2024. Ảnh: WireImage.

Theo tờ The Sun, Mia Regan rời bữa tiệc với vẻ mặt khá gượng gạo. Trái ngược với sự rời đi vội vã của cô, Romeo và Kim Turnbull đã tận hưởng sự kiện cho đến tận rạng sáng. Tờ Daily Mail đã liên hệ với đại diện của cả ba để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được phản hồi.

Kim Turnbull và Romeo quay lại với nhau vào tháng 10/2025, sau một thời gian rạn nứt do những áp lực từ mâu thuẫn gia đình giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ.

Kim Turnbull lớn hơn Romeo 3 tuổi, là người mẫu và DJ, trước đây từng có quãng thời gian hẹn hò với Rocco Ritchie, con trai Madonna. Theo Daily Mail, Romeo rất mê đắm bạn gái người mẫu.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2025, họ chia tay sau khoảng 7 tháng hẹn hò. Lý do cả hai đường ai nấy đi "không hề liên quan đến những căng thẳng trong gia đình Beckham" như mọi người đang đồn đoán. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Kim là tác nhân dẫn đến lục đục tình cảm của nhà Becks.

"Mọi chuyện rất rõ ràng, cả Romeo và Kim đều còn trẻ, họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng ở độ tuổi này, không phải mối quan hệ nào cũng kéo dài mãi mãi. Họ vẫn cư xử thân thiện. Đó là điều đáng tiếc, nhất là khi David và Victoria rất yêu quý Kim. Cả hai thấy cô ấy khiến Romeo hạnh phúc", Daily Mail dẫn lời nguồn tin.