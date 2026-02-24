Phim có Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt thu hơn 400 triệu đồng

"Huyền tình Dạ Trạch" dừng hành trình ở phòng vé với doanh thu hơn 400 triệu đồng. Đây là dự án có thành tích thấp nhất trong các bộ phim chiếu Tết.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Huyền tình Dạ Trạch của đạo diễn Tôn Văn chỉ thu vỏn vẹn 427 triệu đồng. Tác phẩm kết thúc hành trình tại rạp chiếu vào 24/2.

Đây là bộ phim có doanh thu và "tuổi thọ" ngắn ngủi nhất trong tất cả dự án chiếu Tết Nguyên đán năm nay. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán. Phim ra mắt khá im ắng, không tạo được hiệu ứng truyền thông. Ở những ngày đầu khởi chiếu, tác phẩm chỉ bán được lượng vé ít ỏi.

Huyền tình Dạ Trạch dừng hành trình ở phòng vé với doanh thu hơn 400 triệu đồng. Ảnh: ĐPCC.

Huyền tình Dạ Trạch xoay quanh Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ. Tình yêu của họ không được sinh ra từ quyền lực hay sự sắp đặt, mà là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn tự do, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự cũ.

Ngoài câu chuyện tình yêu, phim còn tái hiện hành trình lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang. Trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

Phim được quay tại nhiều địa điểm tại Việt Nam. Trong đó, một số cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), địa danh gắn liền với huyền tích của hai nhân vật Chử Đồng Tử - Tiên Dung.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm NSND Nguyễn Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NS Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân… cùng dàn diễn viên trẻ như Xuân Phúc, Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…