Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Uyển Ân gợi cảm

  • Thứ hai, 23/2/2026 17:40 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong ngày đầu năm mới, Uyển Ân đăng loạt ảnh đời thường. Cô được khen ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Chiều 23/2, Uyển Ân đăng tải một số khoảnh khắc sau những ngày đón Tết Nguyên đán. Cô diện đầm trắng với điểm nhấn khoét sâu phần ngực. Em gái Trấn Thành chọn layout makeup tông hồng ngọt ngào quen thuộc.

Uyển Ân cho biết cô đã sẵn sàng để làm việc trở lại sau chuỗi ngày nghỉ ngơi. Loạt ảnh của nữ diễn viên nhận lượt thích và tương tác lớn sau thời gian ngắn đăng tải. Không ít fan nhận xét Uyển Ân ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

uyen an anh 1

Hình ảnh gợi cảm của Uyển Ân. Ảnh: FBNV.

Em gái Trấn Thành vừa bước sang tuổi 26 cách đây một tháng. Cô thường xuyên chuộng trang phục ôm sát hoặc cúp ngực, xuyên thấu để khoe triệt để lợi thế ngoại hình. Trong một bài phỏng vấn, người đẹp nói cô luôn cố gắng chăm chút ngoại hình vì biết đó là điều quan trọng đối với một diễn viên. Hàng ngày, Uyển Ân dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống.

Những năm gần đây, Uyển Ân cũng tham gia nhiều dự án phim ảnh. Cô góp mặt trong Nhà bà nữ, Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ và mới đây là Chị ngã em nâng. Tới đây, người đẹp sẽ đảm nhận vai nữ chính trong Nhà mình đi thôi.

uyen an anh 2uyen an anh 3

Hình ảnh Uyển Ân chia sẻ vào ngày lễ tình nhân.

Uyển Ân sinh năm 1999, đóng phim từ 18 tuổi thông qua ​​web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng ít được chú ý.

Theo Uyển Ân, khi có cơ hội tham gia một dự án điện ảnh mới, cô đều tham vấn ý kiến của anh trai. Trấn Thành cũng hỗ trợ, góp ý cho cô về cách diễn xuất, phân tích nhân vật.

"Khi tôi tham gia một bộ phim mới, anh Thành đều khuyên không nên đặt nặng vấn đề cát-xê. Thay vào đó, hãy tập trung hoàn thành tốt nhất vai diễn, luôn nắm bắt mỗi khi cơ hội đến. Tôi có một người anh giỏi như vậy, tại sao lại không lợi dụng chứ", nữ diễn viên chia sẻ.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Phản ứng của Tóc Tiên khi bị 'hỏi khó'

Trong lần trò chuyện với khán giả, Tóc Tiên thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cô còn phản hồi khi một fan nhờ tư vấn chuyện yêu nhưng bị mẹ cấm cản.

32:1923 hôm qua

An Nhi

uyển ân Trấn Thành uyển ân trấn thành

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

‘Tho oi’ qua on? hinh anh

‘Thỏ ơi’ quá ồn?

15:52 22/2/2026 15:52 22/2/2026

0

Điện ảnh không cần phải luôn thì thầm, nhưng cũng không cần phải hét. Thứ mà các nền điện ảnh mạnh thường có là khả năng kiểm soát âm lượng.

Su bat thuong tu 'Mui pho' cua Minh Beta hinh anh

Sự bất thường từ 'Mùi phở' của Minh Beta

14 giờ trước 06:34 23/2/2026

0

“Mùi phở” là case-study kỳ lạ nhất trên đường đua phim Tết 2026. Đạo diễn lên tiếng cầu cứu, số lượng suất chiếu phim đang ngày càng giảm.

Dam Vinh Hung xin loi hinh anh

Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi

24 giờ trước 20:39 22/2/2026

0

Nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi khi sự kiện âm nhạc của anh diễn ra tại quán cà phê gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý