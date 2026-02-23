Uyển Ân gợi cảm

Trong ngày đầu năm mới, Uyển Ân đăng loạt ảnh đời thường. Cô được khen ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Chiều 23/2, Uyển Ân đăng tải một số khoảnh khắc sau những ngày đón Tết Nguyên đán. Cô diện đầm trắng với điểm nhấn khoét sâu phần ngực. Em gái Trấn Thành chọn layout makeup tông hồng ngọt ngào quen thuộc.

Uyển Ân cho biết cô đã sẵn sàng để làm việc trở lại sau chuỗi ngày nghỉ ngơi. Loạt ảnh của nữ diễn viên nhận lượt thích và tương tác lớn sau thời gian ngắn đăng tải. Không ít fan nhận xét Uyển Ân ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

Hình ảnh gợi cảm của Uyển Ân. Ảnh: FBNV.

Em gái Trấn Thành vừa bước sang tuổi 26 cách đây một tháng. Cô thường xuyên chuộng trang phục ôm sát hoặc cúp ngực, xuyên thấu để khoe triệt để lợi thế ngoại hình. Trong một bài phỏng vấn, người đẹp nói cô luôn cố gắng chăm chút ngoại hình vì biết đó là điều quan trọng đối với một diễn viên. Hàng ngày, Uyển Ân dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống.

Những năm gần đây, Uyển Ân cũng tham gia nhiều dự án phim ảnh. Cô góp mặt trong Nhà bà nữ, Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ và mới đây là Chị ngã em nâng. Tới đây, người đẹp sẽ đảm nhận vai nữ chính trong Nhà mình đi thôi.

Hình ảnh Uyển Ân chia sẻ vào ngày lễ tình nhân.

Uyển Ân sinh năm 1999, đóng phim từ 18 tuổi thông qua ​​web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng ít được chú ý.

Theo Uyển Ân, khi có cơ hội tham gia một dự án điện ảnh mới, cô đều tham vấn ý kiến của anh trai. Trấn Thành cũng hỗ trợ, góp ý cho cô về cách diễn xuất, phân tích nhân vật.

"Khi tôi tham gia một bộ phim mới, anh Thành đều khuyên không nên đặt nặng vấn đề cát-xê. Thay vào đó, hãy tập trung hoàn thành tốt nhất vai diễn, luôn nắm bắt mỗi khi cơ hội đến. Tôi có một người anh giỏi như vậy, tại sao lại không lợi dụng chứ", nữ diễn viên chia sẻ.