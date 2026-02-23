Sự bất thường từ 'Mùi phở' của Minh Beta

“Mùi phở” là case-study kỳ lạ nhất trên đường đua phim Tết 2026. Trong khi đạo diễn phim lên tiếng kêu cứu, nữ chính Thu Trang bất ngờ biến mất, không quảng bá, không cinetour.

Lần đầu cầm trịch một dự án điện ảnh Tết, Minh Beta - Chủ tịch Beta Group, người được biết đến với tên Shark Minh “chơi tất tay” khi đầu tư lớn cho Mùi phở. Tác phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo, có “ngôi sao trăm tỷ” Thu Trang lẫn “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh. Ê-kíp đầu tư mạnh về bối cảnh, kỹ thuật quay, hậu kỳ với chi phí ước tính trên 30 tỷ đồng .

Không chỉ vậy, đội ngũ của Minh Beta còn không ngại bỏ một số tiền lớn trong khâu truyền thông, quảng bá dự án. Có sẵn hệ thống rạp “cây nhà lá vườn”, nhà sản xuất còn bắt tay với Lotte Entertainment Vietnam để phát hành tác phẩm.

Dẫu vậy, sau gần vài tuần (kể cả thời điểm bán vé sớm), doanh thu Mùi phở chỉ hơn 27 tỷ đồng với số lượng suất chiếu đang bị giảm dần theo ngày.

'Mùi phở' bị bỏ lại

Ngay từ thời điểm mở bán vé sớm, Mùi phở đã xuất hiện hiện tượng bất thường. Ban đầu, dự án của Minh Beta chỉ thu về khoảng 10 triệu đồng, thấp nhất trong số các đối thủ: Thỏ ơi (Trấn Thành); Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang); Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn).

Bất lợi trong "chiến địa" đầu tiên, ê-kíp của Minh Beta tung ra nhiều chương trình nhằm thu hút khán giả như bán sỉ các deal có khuyến mại hấp dẫn, tặng vé miễn phí cho khán giả vào suất chiếu 19h30 tối 10 và 11/2 trên 19 cụm rạp cùng nhiều minigame khác.

Mùi phở đang giảm dần về số lượng suất chiếu và vé bán ra.

Chỉ sau thời gian ngắn ngủi, doanh thu sớm Mùi phở tăng vọt lên 500 triệu đồng. Song dữ liệu cho thấy khung giờ buổi sáng như 7h hay 8h lại dày đặc suất trong khi buổi tối - thời điểm vàng để khán giả ra rạp - lại không có ai đặt vé. Từ đây, nghi vấn nhà sản xuất chi số tiền lớn để tăng doanh thu sớm, nhằm giành lấy lợi thế khi chính thức trình làng.

Dù vậy, mọi thứ không như tính toán của nhà sản xuất khi trong ngày đầu công chiếu, Mùi phở vẫn xếp cuối cùng trong bộ tứ phim Tết. Do tỷ lệ lấp đầy rạp, số lượng vé bán ra của dự án này không quá cao so với ba tác phẩm còn lại, lượng suất chiếu Mùi phở bắt đầu bị cắt giảm theo ngày. Trên các nền tảng mạng xã hội, những bài đăng, review phim theo hướng tiêu cực chiếm tỷ lệ áp đảo. Doanh thu phim, vì thế, kém khả quan và nằm ngoài kỳ vọng của Minh Beta.

Đến ngày 19/2, Mùi phở bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông sau sự việc ông Kim Jin Geun, Tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam, đơn vị phát hành bộ phim bất ngờ quỳ gối trước khán giả trong buổi cinetour ở Hà Nội. Một loạt các fanpage, diễn đàn, kênh social về phim ảnh đồng thời đăng tải thông tin trên theo hướng cầu xin khán giả xem phim, "cho Mùi phở một cơ hội".

Lúc này, sự phản ứng, ý kiến trái chiều bủa vây Mùi phở. Không ít người tiếp tục đặt nghi vấn đây chỉ là một trong số những chiến lược truyền thông mà ê-kíp Mùi phở đã tung ra để hâm nóng dự án.

Hơn một ngày sau, Minh Beta lên tiếng về sự việc này. Ông cho biết đây là nghi thức cúi lạy trang trọng trong ngày đầu năm mới ở Hàn Quốc nhằm thể hiện sự chân thành và lòng biết ơn sâu sắc với ông bà, cha mẹ hoặc những điều tôn quý.

Đạo diễn cũng đề cập cá nhân ông và Mùi phở trở thành nạn nhân của seeding bẩn trong thị trường điện ảnh. "Trong hành trình của Mùi phở, tôi chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh khác nhau, trong đó có cả những cách làm truyền thông rất thiếu lành mạnh. Có những bình luận, những câu chuyện được thêu dệt, vu khống, thậm chí tấn công cá nhân tôi một cách trắng trợn và hoang đường. Các hoạt động này được thực hiện một cách có tổ chức, bài bản, có lớp lang và tính toán kỹ lưỡng. Thực lòng, chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến và đối diện với những sự tấn công ác ý đến vậy", người này nói.

Minh Beta tiếp tục nhắc đến việc số lượng suất chiếu của phim bất hợp lý khi chỉ được bố trí một suất mỗi ngày vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn - không phù hợp với nhóm khán giả gia đình, vốn là tệp người xem chính.

Những chia sẻ của Minh Beta thu hút sự quan tâm của giới quan sát lẫn khán giả. Song theo ghi nhận của PV, số lượng suất chiếu Mùi phở ngay ở chính hệ thống rạp Beta lẫn Lotte Cinemas - "sân nhà" của dự án cũng khá ít ỏi, so với các đối thủ khác như Thỏ ơi hay Nhà ba tôi một phòng.

Sự biến mất của Thu Trang

Trong khi Mùi phở đang bị bỏ xa trên đường đua phim Tết, nữ chính của dự án là Thu Trang gần như biến mất khỏi các hoạt động quảng bá cho bộ phim. Nữ diễn viên không tham gia bất kỳ một buổi cinetour nào tại Hà Nội, TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận. Dù trên fanpage của Mùi phở, ê-kíp của phim có đăng hình ảnh Thu Trang kèm với chuyến cinetour vào ngày Mùng 3 Tết (tức 19/2). Song trên thực tế, nữ diễn viên không góp mặt tại buổi cinetour này cùng đoàn phim. Dưới bài đăng này, nhiều khán giả hỏi về sự vắng mặt của nữ diễn viên.

Trong khi, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh (66 tuổi), diễn viên nhí Trần Bảo Nam (10 tuổi), Hà Hương và dàn cast vẫn tích cực, miệt mài trong hành trình quảng bá cho dự án này.

Các diễn viên tham gia quảng bá dự án, trừ Thu Trang.

Đáng chú ý, từ thời điểm Mùi phở tổ chức các buổi showcase ở Hà Nội, TP.HCM, Thu Trang cũng không xuất hiện. Sự kiện duy nhất mà cô tham gia đồng hành với bộ phim là buổi công chiếu tại TP.HCM vào tối 5/2. Trong khi buổi công chiếu phim ở Hà Nội, Thu Trang cũng biến mất.

Trên fanpage, trang cá nhân của Thu Trang thời gian qua, số lượng bài đăng để quảng bá cho Mùi phở rất ít ỏi. Trong những thời điểm quan trọng đối với dự án, nữ diễn viên chính không chia sẻ teaser, trailer của bộ phim này hay có bất kỳ hoạt động PR nào khác, nhằm kêu gọi khán giả ra rạp.

Việc Thu Trang là nữ chính của Mùi phở - dự án điện ảnh đầu tay và đầu tư lớn của Minh Beta - nhưng lại có cách hành xử kỳ lạ, tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn.

Đến ngày 22/2, số suất chiếu cũng như lượng vé bán ra của Mùi phở bắt đầu giảm rõ rệt. Doanh thu phim theo ngày dao động ở mức khoảng 3 tỷ đồng . Nếu không có gì thay đổi, với mức doanh thu hiện tại cho đến khi phim rời rạp, tác phẩm sẽ đối diện với thua lỗ. Bởi Minh Beta chia sẻ Mùi phở phải đạt 100 tỷ đồng mới đủ hoàn vốn.