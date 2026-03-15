Bạn gái Romeo được lòng Victoria Beckham

Kim Turnbull dành nhiều lời khen cho thiết kế của Victoria Beckham. Vợ David Beckham cũng tương tác với bạn gái Romeo.

Theo Daily Mail, trên trang cá nhân, Kim Turnbull đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền nổi tiếng Venice Simplon‑Orient‑Express. Bạn gái Romeo diện thiết kế ren hai dây, có giá khoảng 1.990 bảng Anh. Bộ đầm do Victoria Beckham thiết kế, giúp Kim Turnbull khoe dáng gợi cảm, săn chắc.

Kim Turnbull chia sẻ: "Không có chiếc đầm nào sánh được" và gắn tài khoản của Victoria Beckham. Victoria nhanh chóng để lại tương tác bằng bốn biểu tượng trái tim đỏ.

Kim Turnbull hiện ở phòng Le Lacs Grand Suite, có giá hơn 5.500 bảng Anh. Phòng suite được trang bị đầy đủ tiện nghi với phòng tắm riêng và khu vực sinh hoạt, giường đôi cùng hệ thống sưởi sàn, dịch vụ phục vụ phòng 24/24, phòng ăn riêng, tiệc cùng champagne...

Chuyến đi của nữ DJ kéo dài 2 ngày, từ Paris tới Venice. Kim Turnbull cập nhật từng khoảnh khắc trong hành trình đáng nhớ. Cô còn khoe bộ sưu tập túi xách Chanel mang theo, kèm theo chú thích: "Những đứa con".

Trong số đó có chiếc túi chần bông cỡ lớn cổ điển của thương hiệu, được bán lẻ với giá 9.540 bảng Anh. Cô cũng sử dụng túi mini nắp gập phiên bản giới hạn năm 2021 màu xanh lam và hồng có giá 5.200 bảng Anh. Tổng giá trị ước tính của bốn chiếc túi là hơn 26.000 bảng Anh.

Vào cuối năm 2024, Turnbull và Romeo bắt đầu hẹn hò. Thời điểm ấy, nguồn tin thân cận tiết lộ Victoria khá vui vẻ, hài lòng với chuyện hẹn hò của Romeo và người đẹp Kim Turnbull. Trước khi quen Turnbull, Romeo từng có khoảng thời gian ngắn qua lại với nhiếp ảnh gia Mỹ Gray Sorrenti.

Kim Turnbull lớn hơn Romeo 3 tuổi, là người mẫu và DJ, trước đây từng có quãng thời gian hẹn hò với Rocco Ritchie, con trai Madonna. Theo Daily Mail, Romeo rất mê đắm bạn gái người mẫu.

Song đến tháng 6/2025, đôi trẻ chia tay. Bốn tháng sau, Romeo Beckham và Kim Turnbull tái hợp. Con trai thứ của Beckham gây chú ý khi đăng ảnh bạn gái lên chức năng Instagram Story như động thái khẳng định họ đã trở về bên nhau.

Quãng thời gian gần đây, Turnbull và Romeo dành nhiều thời gian bên nhau. Turnbull cũng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động, chuyến nghỉ dưỡng cùng nhà bạn trai.