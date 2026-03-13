Kim Kardashian nói về vụ phát tán băng sex

Bà Kris Jenner và Kim Kardashian phủ nhận cáo buộc dàn dựng và phát tán băng sex vào năm 2007 với Ray J.

Theo Page Six, trong các bản khai được đệ trình lên Tòa án Tối cao Los Angeles ngày 12/3, Kim Kardashian và Kris Jenner phủ nhận việc dàn dựng và phát tán đoạn băng sex vào năm 2007. Cả hai cho rằng cáo buộc của Ray J là "lời nói dối" và "hoàn toàn sai sự thật".

Bà Kris Jenner cho biết: "Với tư cách là một người mẹ, việc cho rằng tôi đã dàn dựng hoặc sản xuất các băng sex liên quan đến con gái mình hoặc có bất kỳ liên quan nào đến việc tạo ra, phát tán chúng, không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn xúc phạm, gây tổn hại và ám ảnh tôi suốt nhiều thập kỷ. Là một người mẹ, tôi đau lòng, suy sụp và tan nát khi thấy con gái mình rơi vào tình huống này. Khi những khoảnh khắc riêng tư và thân mật nhất của con gái bị phơi bày trước toàn thế giới".

Bà Kris Jenner và Kim Kardashian phủ nhận cáo buộc dàn dựng và phát tán băng sex vào năm 2007. Ảnh: IGNV.

Trong khi đó, Kim Kardashian cho biết cô đã phải chi một số tiền lớn để chống lại các cáo buộc từ phía bạn trai cũ, bao gồm cả việc đi trị liệu tâm lý và làm việc với chuyên gia truyền thông, pháp lý, chiến lược.

“Lời cáo buộc của anh ta rằng tôi đã lên kế hoạch với mẹ và những người khác để tung đoạn băng sex, lừa đảo công chúng và đệ đơn kiện 'giả' chống lại công ty sản xuất phim khiêu dâm đã phát hành nó nhằm 'tạo tiếng vang' là hoàn toàn dối trá", cô khẳng định.

Trước phản bác từ phía mẹ con Kim, Ray J nhanh chóng lên tiếng. Rapper cho biết: "Kim và Kris có bị điên không vậy? Nếu cả hai nói dối như vậy khi đang tuyên thệ, chẳng phải sẽ phải ngồi tù hoặc bị phạt sao?".

Ray J cho biết anh luôn muốn bảo vệ hình ảnh của mình trước hai con: Melody và Epik. Theo rapper, các con anh "không đáng phải lớn lên với suy nghĩ rằng cha chúng đã làm những việc như phát tán ảnh khỏa thân để trả thù hoặc cố ý làm tổn thương người khác".

Bà Sonja Norwood, mẹ Ray J cũng bênh vực con trai. Bà nhấn mạnh sẽ không tiếp tục "ngồi yên nhìn con trai bị bôi nhọ trên mạng xã hội".

"Ray J, tôi, Kris, Kim và nhiều người khác đều biết sự thật. Kris, người quản lý kiêm mẹ của Kim, bà nói rằng không dàn dựng việc phát hành thương mại đoạn băng đó. Vậy thì ai đã làm điều đó", mẹ rapper nói.

Bà khẳng định sẽ ủng hộ con trai "đưa sự thật ra ánh sáng" dù mất bao lâu thời gian. "Tôi đã chứng kiến ​​hành trình này trong nhiều năm và dù mất bao lâu, thành công hay không, chúng tôi cũng sẽ kiên trì trên con đường đó, đến khi những kẻ đã xuyên tạc sự thật bị vạch trần trước công chúng", bà Sonja Norwood khẳng định.

Vụ rò rỉ băng sex tai tiếng của Kim Kardashian với Ray J diễn ra vào năm 2007 và do Vivid Entertainment phát tán. Thời điểm đó, Steven Hirsch, nhà sáng lập Vivid Entertainment, đã bác bỏ những tin đồn dai dẳng về việc Kris Jenner - mẹ của Kim - có liên quan đến việc bán cuốn băng này và nói rằng đồn đại đó là "vô nghĩa". Bà Jenner cũng phủ nhận việc có liên quan đến vụ rò rỉ băng sex của Kim Kardashian.