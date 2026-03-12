Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vũ Cát Tường cấp cứu

  • Thứ năm, 12/3/2026 14:55 (GMT+7)
Công ty quản lý của Vũ Cát Tường cho biết ca sĩ vừa nhập viện cấp cứu tại bệnh viện. Vì thế, Vũ Cát Tường không thể tham gia concert Anh trai "say hi" vào ngày 16/3.

Chiều 12/3, công ty quản lý Vũ Cát Tường đăng tải thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của ca sĩ. Theo đó, nhạc sĩ vừa nhập viện cấp cứu tại bệnh viện. Vũ Cát Tường vẫn đang theo dõi sức khỏe, theo chỉ định của bác sĩ.

Vì vậy, Vũ Cát Tường không thể tham gia concert Anh trai "say hi" diễn ra vào ngày 16/3 tới đây.

"Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình với sự háo hức mong chờ được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo ngay sát thềm diễn ra concert là một quyết định rất khó khăn, hoàn toàn ngoài ý muốn đối với Vũ Cát Tường cùng ê-kíp", theo thông báo từ phía công ty.

Vu Cat Tuong anh 1Vu Cat Tuong anh 2

Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu. Ảnh: @Vectorpresents.

Phía Vũ Cát Tường gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất, khán giả khi không thể góp mặt trong chương trình quan trọng.

Trước Vũ Cát Tường, Cody Nam Võ cũng cho biết không thể tham gia biểu diễn tại concert do không thể sắp xếp lịch trình.

Cody Nam Võ bày tỏ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội gặp khán giả Hà Nội. Anh chia sẻ: "Đọc những dòng tin nhắn của các bạn đã sẵn sàng vé, xe, phòng khách sạn, hay thậm chí ở xa mua vé máy bay về chỉ để gặp Nam, Nam thấy xót và tiếc vô cùng. Điều hụt hẫng nhất với Nam là phải đành gác lại phần Dance Battle cùng những tiết mục đặc biệt Nam đã dốc hết tâm sức chuẩn bị dành tặng riêng cho cả nhà. Dù lỡ hẹn lần này trên sân khấu ngày 16/3, Nam hứa sẽ bù đắp bằng một Cody Nam Võ thật bùng nổ trên màn ảnh rộng và những dự án âm nhạc sắp tới".

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc thứ 2 của Anh trai "say hi" mùa 2 diễn ra ngày 14/3 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, tối 5/3, ê-kíp sản xuất thông báo lùi ngày tổ chức sự kiện. Theo đó, đêm nhạc được chuyển sang 16/3, cũng tại sân Mỹ Đình.

Vũ Cát Tường Vũ Cát Tường Vũ Cát Tường

  • Vũ Cát Tường

    Vũ Cát Tường

    Vũ Cát Tường là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ có khả năng sáng tác đa dạng các thể loại như: R&B, Alternative Rock, Blues, Pop, Ballad, Neo-soul. Vũ Cát Tường là Á quân cuộc thi "Giọng Hát Việt" mùa thứ 2 (2013). Sau cuộc thi, cô đã ra mắt những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc như "Đông", "Vết mưa". Cô từng nhận được 4 đề cử và thắng 1 lần tại giải Cống hiến. Vũ Cát Tường đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong "Giọng Hát Việt Nhí" mùa thứ 4.

    Bạn có biết: Vũ Cát Tường tốt nghiệp loại giỏi của khoa Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM).

    • Ngày sinh: 02/10/1992
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Album: Vol 1 Giải mã (2014)
    • Ca khúc tiêu biểu: Đông, Vết mưa, Yêu xa, Mơ, Phai, Cô gái ngày hôm qua

An so tu Phao hinh anh

Ẩn số từ Pháo

10 giờ trước 05:31 12/3/2026

0

Lần hiếm hoi, khán giả chứng kiến các rapper đình đám nhất rap Việt hiện tại cùng xuất hiện trên đường đua trending gần như cùng thời điểm. Chỉ sau hai ngày, cục diện màn so kè này đã sớm ngã ngũ.

Victor Vu va Dinh Ngoc Diep sau 10 nam cuoi hinh anh

Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp sau 10 năm cưới

7 giờ trước 08:34 12/3/2026

0

Cả hai vừa kỷ niệm cột mốc một thập kỷ đồng hành. Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ dành nhiều lời ngọt ngào gửi đến nhau trong ngày đặc biệt.

