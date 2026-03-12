Vũ Cát Tường cấp cứu

Công ty quản lý của Vũ Cát Tường cho biết ca sĩ vừa nhập viện cấp cứu tại bệnh viện. Vì thế, Vũ Cát Tường không thể tham gia concert Anh trai "say hi" vào ngày 16/3.

Chiều 12/3, công ty quản lý Vũ Cát Tường đăng tải thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của ca sĩ. Theo đó, nhạc sĩ vừa nhập viện cấp cứu tại bệnh viện. Vũ Cát Tường vẫn đang theo dõi sức khỏe, theo chỉ định của bác sĩ.

Vì vậy, Vũ Cát Tường không thể tham gia concert Anh trai "say hi" diễn ra vào ngày 16/3 tới đây.

"Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình với sự háo hức mong chờ được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo ngay sát thềm diễn ra concert là một quyết định rất khó khăn, hoàn toàn ngoài ý muốn đối với Vũ Cát Tường cùng ê-kíp", theo thông báo từ phía công ty.

Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu. Ảnh: @Vectorpresents.

Phía Vũ Cát Tường gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất, khán giả khi không thể góp mặt trong chương trình quan trọng.

Trước Vũ Cát Tường, Cody Nam Võ cũng cho biết không thể tham gia biểu diễn tại concert do không thể sắp xếp lịch trình.

Cody Nam Võ bày tỏ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội gặp khán giả Hà Nội. Anh chia sẻ: "Đọc những dòng tin nhắn của các bạn đã sẵn sàng vé, xe, phòng khách sạn, hay thậm chí ở xa mua vé máy bay về chỉ để gặp Nam, Nam thấy xót và tiếc vô cùng. Điều hụt hẫng nhất với Nam là phải đành gác lại phần Dance Battle cùng những tiết mục đặc biệt Nam đã dốc hết tâm sức chuẩn bị dành tặng riêng cho cả nhà. Dù lỡ hẹn lần này trên sân khấu ngày 16/3, Nam hứa sẽ bù đắp bằng một Cody Nam Võ thật bùng nổ trên màn ảnh rộng và những dự án âm nhạc sắp tới".

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc thứ 2 của Anh trai "say hi" mùa 2 diễn ra ngày 14/3 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, tối 5/3, ê-kíp sản xuất thông báo lùi ngày tổ chức sự kiện. Theo đó, đêm nhạc được chuyển sang 16/3, cũng tại sân Mỹ Đình.