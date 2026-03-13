Thực hư clip nhạc sĩ Minh Khang đính chính

Trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản giả mạo lấy tên "nhạc sĩ Minh Khang". Thậm chí, tài khoản này còn có bài đăng dài, đính chính việc dọa dẫm tài xế taxi.

Video một tài xế công nghệ bị một hành khách dọa dẫm, công kích gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội vài ngày qua. Clip ghi lại vụ việc thu hút sự bàn tán từ dân mạng.

Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng cho rằng vị khách trong clip nói trên là nhạc sĩ Minh Khang - chồng người mẫu Thúy Hạnh. Lượt tìm kiếm từ khóa “nhạc sĩ Minh Khang” tăng 300% theo kết quả hiển thị của Google Trends. Cùng thời điểm, trang cá nhân của vợ chồng Thúy Hạnh đều khóa chức năng bình luận.

Trước loạt ý kiến trái chiều, đến chiều 13/3, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh vẫn giữ im lặng, không phản hồi.

Nhạc sĩ Minh Khang khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân vài ngày qua. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều tài khoản giả mạo nhạc sĩ Minh Khang được lập ra. Đáng nói, một tài khoản giả mạo Minh Khang còn đăng tải nội dung đính chính, cho rằng anh không phải là hành khách trong vụ việc liên quan đến tài xế taxi. Bài đăng nói trên khiến nhiều người bị nhầm lẫn.

Nhạc sĩ Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Anh cũng từng cùng con gái tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế.

Thúy Hạnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, bước chân vào ngành giải trí từ những năm 1990. Thời gian đầu, cô và chị gái Thúy Hằng phủ sóng sàn catwalk, xuất hiện ở nhiều show diễn lớn nhỏ. Sau đó, Thúy Hạnh Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Cô gặp gỡ và kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang rồi có hai con gái Suli, Suti.