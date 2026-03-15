Lý Tông Hàn hiện tại

Ở tuổi 49, nam diễn viên vẫn lựa chọn sống độc thân, dành thời gian chăm sóc mẹ già và cùng bà du ngoạn nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống.

Theo Sohu, dù không còn tích cực đóng phim, cuộc sống hiện tại của Lý Tông Hàn vẫn được công chúng quan tâm. Ở tuổi 49, tài tử vẫn kiên định với lựa chọn không kết hôn, không sinh con. Anh gần như dành toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc người mẹ đã ngoài 80 tuổi. Hai mẹ con Lý Tông Hàn nhiều năm qua cùng nhau sống theo kiểu du mục, đi khắp nơi và tận hưởng cuộc sống.

Lý Tông Hàn và mẹ. Ảnh: Sohu.

Mới đây, Lý Tông Hàn đăng tải một video dài trên mạng xã hội, chủ động chia sẻ cuộc sống bên mẹ. Trong video, mẹ của nam diễn viên dù tuổi tác đã cao nhưng trông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Lý Tông Hàn tiết lộ sau khi cha qua đời, mẹ anh từng rơi vào trạng thái suy sụp, không còn hứng thú với cuộc sống. Anh phải nhiều lần thuyết phục, động viên, cuối cùng mới khiến bà chịu bước ra khỏi nhà, mở ra hành trình du mục kéo dài suốt 10 năm của hai mẹ con.

Lý Tông Hàn tâm sự anh gần như gạt bỏ sự ồn ào của showbiz, xem việc đưa mẹ đi du lịch khắp nơi như một "nghề tay trái". Ngoài thời gian đóng phim, phần lớn thời gian còn lại anh đều dành để ở bên mẹ. Hai người không chỉ đi khắp các vùng miền trong nước mà còn đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận. Tài tử tiết lộ cả anh và mẹ đều có tính cách bướng bỉnh, nên suốt 10 năm qua, họ thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Nhiều dân mạng từng khuyên Lý Tông Hàn đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng anh kiên quyết từ chối. Diễn viên khẳng định sẽ không bao giờ làm như vậy, vì "không muốn mẹ mỗi ngày phải nhìn thấy cảnh sinh lão bệnh tử".

Khác với hình ảnh nghiêm túc, điềm đạm trên màn ảnh, khán giả nhận xét Lý Tông Hàn trong các clip đời thường rất vui tính, thích pha trò. Nhiều dân mạng động viên và ủng hộ quyết định của Lý Tông Hàn, dù vẫn muốn nhìn thấy anh xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn.