Vóc dáng mỹ nhân 'Đảo hải tặc' đang gây sốt

Emily Rudd đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi mùa 2 One Piece: Into The Grand Line lên sóng. Trong bản bản live-action của series đình đám, diễn viên Mỹ hóa thân thành Nami, hoa tiêu của băng hải tặc Mũ Rơm. Nhân vật nổi tiếng với trí thông minh, khả năng định hướng và tài vẽ bản đồ. Nami mạnh mẽ, sắc sảo nhưng cũng ẩn chứa nhiều ẩn ức, tổn thương trong quá khứ.

Vai diễn của Emily Rudd nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Từ ngoại hình nổi bật, diễn xuất tự nhiên và cách thể hiện cá tính mạnh mẽ của Emily Rudd đều thuyết phục người xem. Người đẹp được nhận xét không chỉ có ngoại hình phù hợp, như "xé truyện bước ra" mà còn tái hiện sinh động tính cách nhân vật.

Ngoại hình của Emily Rudd được xem là lợi thế khi vào vai Nami. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt xanh cuốn hút, gương mặt với những đường nét sắc sảo cùng vóc dáng khỏe khoắn. Dù chiều cao 1,63 m không phải quá lý tưởng, diễn viên sinh năm 1993 vẫn gây ấn tượng nhờ thần thái cuốn hút và phong thái tự tin.

Emily Rudd cũng có nền tảng diễn xuất hành động tốt, khi từng tập võ từ nhỏ, bao gồm taekwondo và nhiều môn thể lực khác. Điều này hỗ trợ người đẹp rất nhiều trong quá trình ghi hình các phân đoạn chiến đấu, nhào lộn hoặc đối kháng của Nami.

Sinh năm 1993 tại Mỹ, Emily Rudd ban đầu được biết đến với vai trò người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành diễn xuất, cô làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia trong lĩnh vực thời trang và dần xây dựng tên tuổi trên mạng xã hội. Nhờ ngoại hình ấn tượng và phong cách cá tính, Emily nhanh chóng thu hút một lượng fan không nhỏ.

Trước khi tham gia One Piece, Emily Rudd từng xuất hiện trong một số dự án phim nhưng chưa thật sự tạo được ấn tượng rõ rệt. Một số dự án người đẹp từng góp mặt có thể kể đến loạt phim kinh dị Fear Street của Netflix, hay Secret Santa, Moonshot... Song phải đến khi đảm nhận vai Nami, tên tuổi của Emily mới thực sự được biết đến rộng rãi trên toàn cầu.

Ít ai biết Emily Rudd vốn là một người hâm mộ lâu năm của One Piece. Niềm yêu thích dành cho bộ truyện khiến cô quyết tâm theo đuổi vai hoa tiêu của băng Mũ Rơm từ rất sớm. Mỹ nhân từng chia sẻ rằng cô đã nhuộm tóc cam và đăng tải nhiều video thể hiện hình ảnh nhân vật trên mạng xã hội trước khi được chọn chính thức.

Emily Rudd khá kín tiếng về chuyện đời tư. Cô từng công khai hẹn hò với DJ 3LAU (tên thật là Justin David Blau) từ năm 2015 nhưng hiếm khi công khai chia sẻ chuyện tình cảm. Sau khi One Piece lên sóng và gây sốt, Emily Rudd cũng chăm chỉ hoạt động mạng xã hội hơn. Trang cá nhân của người đẹp thu hút hơn 3 triệu lượt theo dõi.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.