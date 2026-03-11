Danh tính nam thần 'One Piece' đang gây xôn xao mạng xã hội

8 tập One One Piece mùa 2 vừa chính thức lên sóng vào ngày 10/3, lập tức trở thành hiện tượng gây sốt mạng xã hội. Tâm điểm chú ý hiện tại thuộc về Arata Mackenyu, tài tử thủ vai thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Cùng với các thành viên của băng Mũ Rơm, Zoro có cuộc phiêu lưu đầy kịch tính tại Đại Hải Trình.

Những hình ảnh về Zora của Mackenyu đang được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn phim. Ngôi sao gốc Nhật Bản xuất hiện với tạo hình mái tóc xanh đúng chuẩn nguyên tác truyện, cùng thân hình cơ bắp vạm vỡ. Màn cởi áo của Mackenyu thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Diễn viên được nhận xét “xé truyện bước ra”, với ngoại hình ấn tượng, thần thái cuốn hút.

Mackenyu sinh năm 1996, là con trai của huyền thoại võ thuật Nhật Bản Sonny Chiba. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm, từng thử sức ở đa dạng loại vai diễn từ thiếu niên chính trực, sát thủ lạnh lùng, chiến binh tinh nhuệ tới chàng hot boy học đường ngọt ngào.

Trước One Piece, một số tác phẩm tiêu biểu mà ngôi sao 30 tuổi từng tham gia phải kể đến Knights of the Zodiac, Fullmetal alchemist, Chihayafuru, Tokyo ghoul S hay Rurouni Kenshin: The final… Nhờ gương mặt điển trai không góc chết cùng kỹ năng diễn xuất hành động ấn tượng, bên cạnh lợi thế vốn tiếng Anh lưu loát, Arata Mackenyu dễ dàng chinh phục trái tim khán giả.

Sau nhiều năm kể từ khi rời Mỹ trở về quê nhà phát triển sự nghiệp, Arata Mackenyu hiện trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu, thậm chí được liệt vào danh sách "mỹ nam quốc bảo" xứ mặt trời mọc. Dù từng vướng scandal có con từ năm 14 tuổi, sự nghiệp của Mackenyu vẫn phất lên như diều gặp gió, tên tuổi được biết đến rộng rãi trên thế giới.

Bên cạnh diễn xuất, Arata Mackenyu còn biết chơi đàn, trượt tuyết, cưỡi ngựa… Loạt tài lẻ này cũng giúp đỡ anh khá nhiều trong quá trình hóa thân vào các kiểu vai diễn khác nhau.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.