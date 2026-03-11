Cô gái có gương mặt đẹp gây chú ý ở Miss World Vietnam

Sau khi dời lịch chung kết năm 2025, Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) chính thức trở lại vào giữa tháng 3. 48 người đẹp đang bước vào những phần thi phụ như Người đẹp Bản lĩnh, Tài năng, Thể thao… Trong dàn thí sinh, Lê Thảo Linh (sinh năm 2005) đến từ Quảng Trị đang nhận được sự quan tâm từ fan sắc đẹp. Cô sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,72 m, khuôn mặt đẹp, khả ái.
Thảo Linh hiện theo học tại Đại học Văn Lang (TP.HCM). Cô từng giành giải Á khôi 1 tại cuộc thi Miss & Mister Văn Lang 2025. Lần đầu góp mặt tại đấu trường sắc đẹp Miss World Vietnam, Lê Thảo Linh cho biết cô hồi hộp và hạnh phúc. Cô chia sẻ đây là cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành của mình.
"Đây là hành trình để tôi khám phá chính mình, học cách mạnh mẽ hơn và lan tỏa những giá trị tử tế mà bản thân luôn theo đuổi. Tôi mong sẽ tiếp tục nhận được thật nhiều yêu thương và sự cổ vũ từ mọi người trong chặng đường sắp tới. Mỗi sự ủng hộ đều là nguồn năng lượng giúp tôi bước đi vững vàng, bản lĩnh hơn", cô nói.
|Sau khi chính thức lọt vào top 48 cuộc thi, hình ảnh của Lê Thảo Linh cũng được đăng tải trên fanpage chính thức của Đại học Văn Lang. Phía nhà trường gửi lời chúc mừng tới nữ sinh 21 tuổi. Bên cạnh việc học, Lê Thảo Linh cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện và phong trào của trường, lớp.
Hình ảnh của người đẹp trong những ngày đầu bước vào ngôi nhà chung Miss World Vietnam 2025. Lê Thảo Linh cho biết cô đặt mục tiêu tiến sâu nhất tại chung kết cuộc thi. Theo ban tổ chức, đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3.
